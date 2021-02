ad ufficializzarlo è lo stesso Gabbani, che dalle sue pagine social annuncia il duetto

Duetto straordinario nella serata finale di Sanremo edizione 2021.

Ornella Vanoni e Francesco Gabbani saranno insieme sul palco dell’Ariston per il gran finale del Festival.

Ornella Vanoni e Francesco Gabbani: Duetto

A pochi giorni dall’annuncio di Ornella Vanoni come ospite della 71ª edizione del Festival di Sanremo, è stato annunciato che la grande interprete si esibirà insieme a Francesco Gabbani, sabato 6 marzo.

I due artisti interverranno insieme in un’emozionante esibizione di “Un sorriso dentro al pianto”, il brano composto dal cantautore e primo singolo estratto da ”Unica”, il nuovo album di Ornella Vanoni uscito il 29 gennaio scorso per BMG.



Duetto Vanoni – Gabbani nella serata finale di Sanremo

“Un sorriso dentro al pianto“, del quale Gabbani firma musica e – con Pacifico e Ornella Vanoni – anche il testo, è uscito come singolo l’8 gennaio 2021 ed è tuttora fra i brani più trasmessi in radio.

Il Festival di Sanremo si terrà dal 2 al 6 marzo e sarà diretto e condotto per il secondo anno consecutivo da Amadeus, il quale ne è anche il direttore artistico. Durante le serate canore sarà affiancato da Fiorello. La competizione avrà due categorie principali di concorrenti: una categoria Campioni e una categoria Nuove proposte. Nella prima parteciperanno alla gara 26 cantanti, mentre le Nuove Proposte hanno 8 concorrenti.

L’ospitata di Ornella Vanoni era già stata anticipata

adesso si arricchisce con una delle voci più belle della musica italiana, quella di Francesco Gabbani:

“Sono felice di annunciarvi che salirò sul palco dell’Ariston durante la serata finale con la mitica @ornellavanoniofficialpage per “Un sorriso dentro al pianto” – scrive Francesco Gabbani – il brano che ho scritto con lei e @fonopacifico. Sarà emozionante, grazie Ornella!”

Ornella Vanoni il video di “Un Sorriso dentro al pianto”