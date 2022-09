Intention poll per il programma di Rete 4

Istituto Tecné per Quarta Repubblica, il programma condotto su Rete4 da Nicola Porro. I dati dell’intention poll.

Camera Proporzionale.

Fratelli d’Italia: 22,5% – 26,5%

Partito Democratico: 17 % – 21%

MoVimento 5 Stelle: 14% – 18%.

Lega: 8,15% – 12,5%.

Forza Italia: 5% – 9%.

Azione 5% – 9%.

Sempre alla Camera, il Centrodestra con il 41,5% – 45,5%. Il Centrosinistra tra il 25% e il 29%. M5S: 14% – 18%. Azione: 5% – 9%. Italiexit: 2,5%.

In Senato, invece, 108 – 128 seggi per il centrodestra e da 32 a 52 per il centrosinistra.