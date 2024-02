Le parole del presidente russo

“L’Italia ci è sempre stata vicina. Ricordo come mi accoglievano. Mi sentivo a casa”. Così Vladimir Putin, parlando al forum dell’Agenzia per le iniziative strategiche russa dal titolo Idee forti per un nuovo tempo, rispondendo a una studentessa italiana di un’università di Mosca.

La giovane, infatti, è una studentessa della Mgimo, l’università per le relazioni internazionali sotto l’egida del ministero degli Esteri russo.

La studentessa ha riferito a Putin di essersi innamorata della Russia e il presidente russo ha risposto: “E basta? Non si è innamorata di nessun altro?”. E ancora “Strano che una bella ragazza come lei non si sia ancora innamorata”.

Presto nuove sanzioni USA

Gl Stati Uniti adotteranno venerdì prossimo, 23 febbraio, un pacchetto di “importanti sanzioni” contro Mosca dopo la morte in carcere del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny.

Lo ha reso noto la Casa Bianca. “Su iniziativa del presidente Biden, annunceremo venerdì un pacchetto di importanti sanzioni per ritenere la Russia responsabile di ciò che è accaduto al signor Navalny”, ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby.