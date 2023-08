La nota dell'ambasciata e la polemica politica

“Su indicazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat“.

Così l’ambasciata d’Italia a Tirana in un comunicato, dopo l’episodio avvenuto negli stessi giorni in cui la premier si trovava in vacanza in Albania. “Gli italiani – conclude la nota – rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano”.

L’Ambasciata ha anche chiarito che “con riferimento al saldo del conto del ristorante a Berat non onorato da turisti italiani, si precisa che il pagamento è stato liquidato con fondi personali della Presidente Meloni per il tramite dell’Ambasciata, che si è limitata ad effettuare materialmente il versamento”.

Una dichiarazione necessaria perché vari esponenti dell’opposizione, appresa la notizia, hanno lamentato l’uso dei fondi dei ‘contribuenti’ per pagare il conto.

Come Riccardo Magi, segretario di Più Europa, che ha affermato: “Se vai in discoteca e ti ubriachi non ti preoccupare: prendi il taxi, paga Salvini. Sei in vacanza e ti va di scappare da un ristorante senza saldare? No problem, paga Meloni. C’e’ da non crederci. L’ultima incredibile prodezza patriota del nostro governo e’ questa: alcuni italiani in vacanza a Berat in Albania escono senza pagare dopo una cena in un locale. Il premier Edi Rama si lamenta con Meloni e lei chiede all’ambasciata di Tirana di saldare… con i soldi dei contribuenti”.

E ancora: “Ecco l’estrema frontiera del populismo: tutti impuniti, tanto paga Giorgia. Mi chiedo se questa regola da oggi in poi varrà anche all’interno del territorio nazionale e non solo all’estero. Alla faccia di tutti i cittadini italiani onesti che pagano il conto al ristorante. Se Giorgia voleva fare la paladina dell’italianità ci è riuscita benissimo: fai come ti pare, tanto paga Pantalone”.

“Vada subito a pagare il conto di questi imbecilli”

In una intervista a La Stampa, il premier albanese Edi Rama ha raccontato che quando, durante il loro incontro a Valona, ha riferito dell’episodio del gruppo di italiani scappati dal ristorante senza pagare il conto, “tutti ridevano. Lei ha fatto il muso e ha ordinato all’ambasciatore: ‘Vada subito a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere di rispetto all’estero'”.