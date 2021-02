 Kali Uchis: il suo nuovo singolo "Telepatìa"

Kali Uchis sbanca con il suo nuovo singolo Telepatìa, contenuto nel suo secondo album in lingua spagnola “Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)”, uscito lo scorso novembre in tutto il mondo ed ottenendo oltre 116 milioni di stream globali.

“Telepatìa” ha già raggiunto la classifica top25 Global di Spotify raggiungendo ad oggi più di 18 milioni di stream e ha conquistato tutte le piattaforme digitali musicali, oltre al social TikTok.

di oltre 1,5 miliardi di stream con i suoi brani pubblicati fino ad ora. A proposito di “Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)”, il suo secondo album, l’artista ha dichiarato:

“l’album è un mix di generi musicali diversi che mi hanno in qualche modo ispirato e hanno caratterizzato la mia infanzia. Sono molto contenta di aver combinato emozioni e un sentimento di nostalgia assieme. Spero vi porterà gioia così come è stato per me”.