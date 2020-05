È successo in Kentucky (USA)

In Kentucky, negli Stati Uniti d’America, un commesso è rimasto sbalordita da una cliente con addosso una mascherina tagliata perché così «facilita la respirazione».

Come riportato dal Daily Mail, Joe Samaan, impiegato in un distributore di benzina, a un tratto si è trovato di fronte una donna che ha attirato la sua attenzione: «Salve, posso avere 10 (dollari, n.d.r.) sul distributore 1 per favore?».

Joe ha eseguito la transazione della cliente ma poi non ha resistito alla tentazione di chiederle: «Dove ha preso quella mascherina?».

La risposta assurda: «Beh, dal momento che dobbiamo indossarlee che rende difficile respirare, tagliandola rende molto più facile la respirazione».

Scioccato dalla stupidità della cliente, Joe ha risposto così: «Tagliandola?». E l’altra ha annuito.

«Sì, certo che lo farò anch’io, grazie per il consiglio», ha replicato Joe, mentre la donna stava lasciando il negozio.

Il video è stato visto da oltre 4 milioni di persone e c’è chi ha commentato in questo modo: «Ed è così che sono morte alcune persone».

Il numero di nuovi casi di coronavirus mel Kentucky è aumentato di 253 nel fine settimana, portando il totale dello Stato ad almeno 5.130.

VIDEO: