È successo in Kenya

In Kenya, un uomo, soprannominato ‘vampiro’ dopo avere confessato l’uccisione di dieci bambini e di avere il succhiato il sangue almeno a uno di loro, è evaso di prigione. Lo scrive il Daily Mail.

Masten Milimo Wanjala, 20 anni, era stato chiamato ieri, martedì 12 ottobre, a comparire in tribunale, accusato di omicidio multiplo. Gli agenti, però, hanno scoperto che Wanjala era fuggito dalla prigione di Nairobi dopo non avere risposto all’appello mattutino. Le autorità sono adesso impegnate alla caccia all’uomo per trovare l’evaso e hanno anche arrestato tre agenti di polizia che erano in servizio durante il periodo della sua fuga dalla stazione di polizia di Jogoo Road.

Il governatore di Nairobi, Mike Sonko, ha offerto una ricompensa di 200mila scellini kenyoti, ovvero 1.555 euro, a chiunque sia in grado di aiutare le forze dell’ordine a localizzare Wanjala. Il ventenne è stato arrestato nel luglio scorso dopo che la polizia lo ha rintracciato in seguito a due corpi trovati abbandonati a Kabete, fuori Nairobi. Il giovane ha confessato dieci omicidi in un periodo di cinque anni e ha aiutato la polizia a recuperare i cadaveri.

Wanjala è stato trovato dopo che due corpi, identificati come Junior Mutuku Musyoka, 12 anni, e Charles Opindo Bala, 13, sono stati trovati a Kabete. Il 20enne è stato collegato a diverse altre sparizioni negli ultimi mesi, anche se la polizia non ha ancora chiaro quale fosse il suo movente. Inoltre si sta cercando di stabilire se abbia avuto dei complici o se abbia compiuto i crimini da solo.

Wanjala ha anche cercato di chiedere un riscatto per liberare i bambini. Alla madre di un 12enne, ad esempio, aveva chiesto 390 euro in cambio del figlio ma non è riuscita a raccogliere il denaro.

Si ritiene che il 20enne abbia rapito, tra gli altri, anche la 12enne Purity Maweu, a cui ha succhiato il sangue prima di lasciarla morta. Poi Wanjala avrebbe ucciso anche a Kimilili, nel Kenya occidentale, il 13enne Aron. Infine, diversi corpi delle presunte vittime di Wanjala devono ancora essere scoperti dopo che li ha scaricati nelle fognature.