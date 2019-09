La processione religiosa finisce in dramma, ma poteva diventare una autentica tragedia, a Colombo, nella capitale dello Sri Lanka. Due elefanti sono impazziti mentre passavano tra due ali di fedeli con luminarie, calpestandone alcuni e causando almeno 18 feriti

Tra le persone coinvolte, anche alcuni bambini; più che i pachidermi, a fare danno sono state le stesse persone che fuggendo ne hanno calpestate altre; immediato l’intervento delle ambulanze. La celebrazione buddista annuale ha sempre è sempre stata caratterizzata dalla presenza degli elefanti e questo è il primo caso di un evento del genere. Ancora da chiarire la ragione che ha scatenato la furia dell’animale.

Footage from Derana TV, a television channel that broadcasts in Sri Lanka, shows many people injured and being rushed to the hospital after a distressed elephant ran over parade-goers near the Kotte Raja Maha Vihara buddhist temple in the Sri Lankan capital, Colombo. (REUTERS) pic.twitter.com/kJSCzur6Uu

— The Voice of America (@VOANews) September 8, 2019