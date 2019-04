nella chiesa di Sant'Antonio

In seguito agli attentati contro la comunità cristiana dello Sri Lanka, la Cgil stasera si unisce alla preghiera nella chiesa di Sant’Antonio, a Palermo, per manifestare a tamil e cingalesi della città la propria condanna contro ogni forma di violenza e di attentato terroristico contro i popoli del mondo.

Così il sindacato esprime vicinanza e solidarietà al popolo Tamil e cingalese che nel giorno di Pasqua ha subito una catena di sanguinosi attentati a Colombo con oltre 130 morti. Oggi, alle 19,30, presso la parrocchia di Sant’Antonio di corso Tukory, i sindacalisti si uniranno al momento di preghiera che la comunità ha organizzato con una messa in italiano e tamil in memoria delle vittime degli attentati e per la pace in Sri Lanka.

“Parteciperemo alla loro veglia di preghiera per trasmettere il nostro cordoglio e la nostra vicinanza al dolore della numerosa comunità cingalese e Tamil che risiede e lavora a Palermo – dichiarano il segretario Cgil Palermo Francesco Piastra e la responsabile immigrati Cgil Palermo Bijou Nzirirane -. Riaffermiamo il nostro impegno contro ogni forma di violenza e respingiamo con fermezza ogni tipo di attacco terroristico contro la democrazia, la libertà e la convivenza pacifica tra tutti i popoli nel mondo”.