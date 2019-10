Jennifer Aniston sceglie una foto con i suoi "Friends" per il debutto su instagram

La star di Hollywood apre un profilo su Instagram pubblicando una foto coi suoi vecchi partner della sit com Friends e subito sui social scatta la febbre dei fan che si chiedono e sperano in una reunion per il ritorno del programma.

In realtà la Aniston ha scritto soltanto “Adesso siamo amici anche su Instagram”, a commento della foto con Matthew Perry, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow e Matt Le Blanc, ma la voglia di rivedere i sei amici di nuovo insieme è tantissima. Era la prima foto dei sei amici tutti insieme, dalla fine della fortunatissima fiction, nel 2004. Poi, le carriere dei sei si sono dipanate con alterne fortune, tra tv e cinema. Proprio la Aniston è stata quella che ha riscosso il successo maggiore, mentre di altri si sono diradate le comparse sui piccoli e grandi schermi. Friends è stato un successo planetario a cavallo degli anni ’90 e 2000 e da poco ha compiuto 25 anni dalla sua comparsa sugli schermi delle tv americane, per poi dilagare in tutto il mondo. Le repliche nelle tv satellitari continuano ad andare in onda ancora oggi.

Basti dire che, dopo la pubblicazione del post su Instagram, Jennifer Aniston è balzata in testa alle “tendenze” di twitter, ovvero l’indice degli hastag più ricercati dai navigatori del social dell’uccellino. E lo scatto della “Rachel Green” di Friends ha in poche ore ottenuto oltre 1.500.000 like.

Ci sarà il tanto sperato ritorno di Friends? Chissà? Dalle parti della NBC, il network che lo produsse per dieci anni, nessuna notizia.