Rino Palmeri

31/03/2021

“(La Musica Dentro) La Musica Fuori” è la focus track del nuovo album di Random, “Nuvole” (Visory Records – under exclusive license to Believe), fuori il 2 aprile. Il brano è prodotto da Zenit. Il riff di basso, suonato dal bassista americano Mark Corradetti, accompagna il ritmo incalzante del beat e descrive perfettamente la paura di buttarsi, il rimpianto di ciò che non si è fatto, e la decisione di inseguire ciò che si desidera. “(La Musica Dentro) La Musica Fuori” il nuovo singolo di Random Random racconta: «È un brano che parla di tutte quelle persone che non avendo il coraggio di dire “sì” vivono come “fiori morti” per strada, perdendo così delle occasioni importanti.» Random delinea il percorso del suo nuovo progetto artistico pubblicando “Nuvole”, un disco di crescita in cui il giovane cantautore, dopo il debutto con l’album “Giovane Oro” e l’EP “Montagne Russe”, racconta paure, insicurezze e ferite spronando chi ascolta a inseguire i propri sogni che spesso, per timore, vengono lasciati in sospeso. Con oltre 210 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali Random, non ancora ventenne, è fra i giovani artisti italiani più popolari e già autore di grandi successi: i tre singoli “Chiasso”, “Rossetto” e “Sono un bravo Ragazzo un po’ fuori di Testa” contano un totale di 6 dischi di Platino. I brani sono tutti contenuti nell’EP “Montagne Russe”, uscito a giugno 2020 e certificato Oro.

