Il 24 e 25 luglio a Berlino l’evento che celebra il cibo di strada italiano

Manca pochissimo a uno degli weekend più gustosi a Berlino, ovvero la terza edizione dell’Italian Street Food Festival che celebra la più buona e autentica tradizione dello street food italiano dove sarà presente anche la Sicilia. Un’occasione imperdibile per chi vuole gustare i piatti preparati dalle mani esperte dei ristoratori e pensati per stupire e deliziare il pubblico.

Italian Street Food Festival 2021: il 24 e 25 luglio torna a Berlino l’evento che celebra il cibo di strada italiano da nord a sud.

L’evento si terrà dalle 11 alle 22 presso l’Osthafen (Alt Stralau 1-2, 10245 Berlin) e prevederà la presenza di 15 stand di cibo italiano, tra cui Trattoria Muntagnola, Focacceria San Francesco, Zum Heiligen Teufel, Duo Sicilian Ice Cream, Kuchen von Gaia e molti altri.

Sarà un’iniziativa che coniuga il meglio della cucina italiana con un programma ricco di dj-set ed intrattenimento. Servono solo le mani, tanto appetito, voglia di sporcarsi la bocca a ogni morso e di girare piacevolmente tra le decine di truck e stand presenti.

Italian Street Food Festival 2021, il contest fotografico

Oltre al buon cibo italiano ci sarà anche un contest fotografico al quale si potrà partecipare pubblicando sul proprio profilo Instagram le foto scattate durante l’evento con l’hashtag #italianstreetfoodfestival.

Alla fine del festival una giuria di esperti eleggerà il vincitore che potrà accaparrarsi un soggiorno di tre notti per due persone nel meraviglioso hotel 5 Stelle Grand Hotel Wagner nel cuore di Palermo, meta perfetta per conoscere l’amato cibo di strada nei luoghi più antichi della città.

10 le specialità da gustare all’Italian Street Food Festival 2021

Cibo di strada significa praticità, gusto e tradizione. Scopriamo insieme alcune delle più particolari specialità che potrete trovare all’Italian Street Food Festival 2021.

Crescioni Romagnoli, Arancine, Arrosticini, Cannoli, Pittule salentine, Panzerotti, Caponata, Frittattina di pasta, Frisella, Pane e panelle.

Sarà possibile provare tutte le precedenti specialità regionali e non solo! Per esempio, ci saranno anche hamburger di polpo, bruschette con fave e cicoria, olive all’ascolana, burrata, bigné, focaccia con salsiccia italiana e molto altro… Gli amanti dei dolci assaggeranno il delizioso gelato artigianale, granite, bignè, tiramisù e altri dolci italiani per tutti i gusti e infine… il vero espresso italiano!

Durante il festival ci sarà un ricco programma di dj-set di intrattenimento a cura di diversi dj italiani.

Prosit!!!