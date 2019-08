A marzo 2020 l'uscita

L’estate è la stagione che divide le persone in due categorie: quelle che non tollerano le alte temperature causate dagli anticicloni africani e quelle che non aspettano altro per piazzarsi in giardino o in spiaggia alla ricerca dell’agognata abbronzatura. Una cosa, però, è certa: sopravvivere al caldo è una vera propria sfida che richiede ingegno e preparazione.

Nell’Antica Roma le città dell’impero erano dotate di migliaia di fontane e bagni termali, ma solo l’alta società poteva godere di piscine private e grotte rinfrescanti fatte edificare nei sontuosi giardini delle abitazioni. Si calcola che il consumo giornaliero d’acqua raggiungesse i 500 litri a persona.

Oggi le cose sono un po’ cambiate, viviamo immersi nel mondo della tecnologia che offre soluzioni per tutti i gusti e per tutte le tasche; basta passare da un negozio di elettrodomestici per lasciarsi confondere da ventilatori e condizionatori di ogni sorta.

Un’infinità di espedienti, insomma, per non patire il caldo domestico. Ma che fare quando ci si trova all’aperto, costretti a cuocersi sotto il sole nelle ore più calde? La soluzione sbalorditiva arriva dalla Sony.

Immaginate di passeggiare per strada in una torrida giornata d’agosto, in piena canicola estiva, e che dalla vostra t-shirt non trasudi neanche una goccia di sudore ma che, anzi, sotto gli indumenti avvertiate una sensazione di refrigerio da condizionatore. Fantascienza? Non più. L’azienda giapponese ha inventato un mini-condizionatore portatile che si indossa sotto i vestiti.



Foto: First Flight JP

Si chiama Reon Pocket, pesa poco più di 80 grammi, è grande quanto un mouse e si applica sotto la nuca. Questo innovativo dispositivo permette di abbassare o di alzare la temperatura corporea sfruttando un sistema di raffreddamento basato sull’effetto Peltier, un fenomeno termoelettrico che consiste nel trasferimento di calore prodotto quando una corrente elettrica scorre fra due metalli (o semiconduttori) posti a contatto in un punto detto ‘giunzione di Peltier’.

Con un’app per smarptphone si può direzionare la corrente in modo che la giunzione emetta o assorba calore così da aumentare o diminuire la temperatura.

L’idea nasce dalla fortunata campagna di crowdfunding lanciata dalla Sony che ha superato addirittura la soglia di raccolta minima prefissata per attivare il progetto. L’uscita è prevista a marzo ma solo in Giappone, per cui gli abitanti accaldati del resto del mondo dovranno attendere un po’ di più per avere Reon Pocket.