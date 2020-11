La Sorprendente Vittoria della Lazio sul Torino

BlogSicilia di

06/11/2020

Il campionato di Serie A continua a stupire gli appassionati di calcio, in particolare, a far discutere è questa volta la partita che si è recentemente conclusa tra la Lazio e il Torino. Prima di entrare nei dettagli di questa sorprendente partita, ricordiamo ai tifosi che amano piazzare scommesse sportive che esistono moltissimi siti dove è possibile effettuare le proprie scommesse riguardo non solo al calcio, ma anche a tante altre discipline sportive disponibili sia in Italia che all’estero. Torniamo ora però a parlare di come la Lazio sia riuscita nel corso della partita a ribaltare la situazione e a strappare al Torino quella che sembrava ormai essere una vittoria assicurata. In poche parole, la gara è stata a dir poco incredibile, piena di colpi di scena capaci di togliere il fiato ai tifosi di entrambe le squadre. La partita si è conclusa per 4-3 in favore della Lazio, tuttavia, il Torino, che giocava in casa, ha saputo dimostrare energia e tecnica fino agli ultimi minuti di gioco. Già al terzo minuto i padroni di casa hanno cercato di cogliere di sorpresa gli avversari con un tiro dalla distanza effettuato da Meite. Tuttavia, questo ha causato quasi immediatamente una risposta altrettanto decisa dalla Lazio che, solamente una decina di minuti dopo, riesce a segnare e a portarsi in vantaggio grazie ad un gol di Pereira, giocatore servito dal difensore spagnolo Patric. Solamente quattro minuti più tardi, al 19’, i granata rispondono per le rime con un gran bel gol di testa segnato da Bremer su calcio d’angolo di Verdi, riuscendo nel chiudere la distanza e tornare in una situazione di pareggio. Al 24’ minuto, Pereira interviene irregolarmente sul capitano del Torino, Belotti, e l’arbitro assegna quindi un calcio di rigore che permette ai padroni di casa di superare la Lazio per 2-1. Inoltre, a causa di questa partita, ora per Belotti si stanno presentando dei problemi al ginocchio che potrebbero compromettere la sua presenza nelle prossime partite. La partita torna in parità solamente dopo la ripresa quando, al 48’ Sergej Milinkovic-Savic firma il gol del 2-2 direttamente da un calcio di punizione effettuato in maniera esemplare. I granata vengono quindi scossi da questo secondo gol subito e, dopo l’uscita di Belotti per infortunio cercano di riportarsi in vantaggio. Durante il secondo tempo, sia la Lazio che il Torino hanno più volte provato a segnare la terza rete, tuttavia, questa arriva solamente all’87’, quando Lukic riesce a impossessarsi del pallone e segnare la rete del vantaggio che sembrava aver effettivamente concluso la partita. Tuttavia, ai tifosi della Lazio arriva un segnale di speranza quando al 93’ l’arbitro assegna un calcio di rigore in loro favore per via di un tocco di mani di Nkoulou. La responsabilità viene assegnata al cannoniere Ciro Immobile che non delude i compagni e segna il gol del 3-3. La rete sembra rinvigorire la Lazio che, al 53’ trova il punto della vittoria grazie a Caicedo che colpisce senza esitazione in area di rigore torinese. Per concludere, questa è stata sicuramente una partita che ha lasciato tutti col fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Il campionato di Serie A continua a stupire gli appassionati di calcio, in particolare, a far discutere è questa volta la partita che si è recentemente conclusa tra la Lazio e il Torino.

Prima di entrare nei dettagli di questa sorprendente partita, ricordiamo ai tifosi che amano piazzare scommesse sportive che esistono moltissimi siti dove è possibile effettuare le proprie scommesse riguardo non solo al calcio, ma anche a tante altre discipline sportive disponibili sia in Italia che all’estero.

Torniamo ora però a parlare di come la Lazio sia riuscita nel corso della partita a ribaltare la situazione e a strappare al Torino quella che sembrava ormai essere una vittoria assicurata. In poche parole, la gara è stata a dir poco incredibile, piena di colpi di scena capaci di togliere il fiato ai tifosi di entrambe le squadre.

La partita si è conclusa per 4-3 in favore della Lazio, tuttavia, il Torino, che giocava in casa, ha saputo dimostrare energia e tecnica fino agli ultimi minuti di gioco.

Già al terzo minuto i padroni di casa hanno cercato di cogliere di sorpresa gli avversari con un tiro dalla distanza effettuato da Meite. Tuttavia, questo ha causato quasi immediatamente una risposta altrettanto decisa dalla Lazio che, solamente una decina di minuti dopo, riesce a segnare e a portarsi in vantaggio grazie ad un gol di Pereira, giocatore servito dal difensore spagnolo Patric.

Solamente quattro minuti più tardi, al 19’, i granata rispondono per le rime con un gran bel gol di testa segnato da Bremer su calcio d’angolo di Verdi, riuscendo nel chiudere la distanza e tornare in una situazione di pareggio.

Al 24’ minuto, Pereira interviene irregolarmente sul capitano del Torino, Belotti, e l’arbitro assegna quindi un calcio di rigore che permette ai padroni di casa di superare la Lazio per 2-1. Inoltre, a causa di questa partita, ora per Belotti si stanno presentando dei problemi al ginocchio che potrebbero compromettere la sua presenza nelle prossime partite.

La partita torna in parità solamente dopo la ripresa quando, al 48’ Sergej Milinkovic-Savic firma il gol del 2-2 direttamente da un calcio di punizione effettuato in maniera esemplare. I granata vengono quindi scossi da questo secondo gol subito e, dopo l’uscita di Belotti per infortunio cercano di riportarsi in vantaggio.

Durante il secondo tempo, sia la Lazio che il Torino hanno più volte provato a segnare la terza rete, tuttavia, questa arriva solamente all’87’, quando Lukic riesce a impossessarsi del pallone e segnare la rete del vantaggio che sembrava aver effettivamente concluso la partita.

Tuttavia, ai tifosi della Lazio arriva un segnale di speranza quando al 93’ l’arbitro assegna un calcio di rigore in loro favore per via di un tocco di mani di Nkoulou. La responsabilità viene assegnata al cannoniere Ciro Immobile che non delude i compagni e segna il gol del 3-3. La rete sembra rinvigorire la Lazio che, al 53’ trova il punto della vittoria grazie a Caicedo che colpisce senza esitazione in area di rigore torinese.

Per concludere, questa è stata sicuramente una partita che ha lasciato tutti col fiato sospeso dall’inizio alla fine.