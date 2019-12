Alla guida del mezzo un operaio che si è subito fermato.

Due bambini di 5 e 6 anni sono stati investiti questo pomeriggio, intorno alle 16.30, da un furgone in una strada al confine tra Sarzana e Santo Stefano Magra, in provincia della Spezia.

L’uno è stato trasportato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l’elicottero; l’altro in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia. Al momento dell’incidente la madre, rimasta illesa, si trovava a poca distanza dai bambini.

Il più piccolo, che avrebbe riportato un trauma cranico, trasportato al Meyer, è stato ricoverato in rianimazione e, seppur la prognosi sia riservata, si apprende da fonti sanitarie che non sarebbe in pericolo di vita. Lo stesso per il fratellino ricoverato nell’ospedale di La Spezia dov’è stato ricoverato per ridurre una frattura ad una gamba: la tac total body non ha rilevato altre lesioni.

Alla guida del furgone che ha travolto i bambini c’era un operaio edile di 47 anni, residente nella provincia di Massa Carrara. L’uomo ha subito fermato il mezzo e ha prestato i primi soccorsi, insieme al collega che si trovava con lui. Luogo del dramma una rotonda vicino alla zona industriale di Pratolino, spesso teatro di incidenti. La polizia municipale sta indagando per accertare la dinamica.

Sempre nel tardo pomeriggio c’è stato un altro grave incidente con protagonista un bambino, investito da un’auto a Novara. Il piccolo è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Maggiore da un’ambulanza del 118 in condizioni critiche, in codice giallo. Non ancora chiara la dinamica.