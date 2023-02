IL RACCONTO

La suocera che qualche ora prima del matrimonio allatta il figlio. Peccato fosse lo sposo, e che la scena sia stata vista in diretta dalla sposa, non esattamente contenta del tutto.

Cosa è successo

I protagonisti di questa vicenda sono madre e figlio, rispettivamente sua futura suocera e suo futuro marito. A raccontare quanto accaduto è stata la wedding planner Georgie Mitchel in una puntata del suo podcast Unfiltered Bride, che tiene insieme ad una make up artist specializzata proprio nel trucco delle spose: tra un consiglio e l’altro su come organizzare le nozze dei sogni, le due si lasciano spesso andare a confidenze riguardo alcuni episodi eclatanti avvenuti durante le cerimonie. Come quello in questione che, neanche a dirlo, ha fatto subito il giro del web.

Il racconto

La truccatrice ha raccontato infatti che una volta una delle sue spose è andata un attimo in bagno prima dell’inizio della cerimonia e lì ha avuto una visione che l’ha lasciata sotto choc. Alla toilette c’era infatti il suo futuro marito attaccato al seno della madre che lo stava letteralmente allattando. Un episodio che la wedding planner non ha esitato a definire “una visione sufficiente per mettere fine a un matrimonio”.

Una situazione alquanto bizzarra che ha portato le due esperte a domandarsi come fosse possibile una cosa simile. La risposta, secondo loro, è che la donna non ha mai smesso di allattare al seno il figlio e per tale motivo produceva ancora latte, nonostante lui fosse decisamente adulto. Neanche a dirlo, la sposa è rimasta sconvolta ma alla fine l’amore ha prevalso e il matrimonio si è celebrato comunque. Molti però sono stati i commenti da parte di chi ha ascoltato il podcast: “Spero che al momento di ‘puoi baciare lo sposo’ si sia tirata indietro”, ha detto qualcuno. E ancora: “Pensavo che non ci potesse essere niente di peggio di un tradimento. Mi sbagliavo”. E invece la sposa pare non solo abbia perdonato lo sposo, ma che alla fine la cerimonia si è svolta senza intoppi.

