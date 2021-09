I peli sul corpo di una donna, sulle braccia e sulle gambe, sul viso e sulle ascelle oggi sono sicuramente segni di cattivo gusto. La pelle liscia senza peli è ciò che gli uomini amano. Se ti stai ancora chiedendo come e quando sbarazzarti dei peli superflui, questo articolo ti dirà tutto ciò che devi sapere su questo argomento.

Essere belle solo in vacanza – un inganno psicologico

Se pensi: “arrivano le vacanze e mi metto in ordine”, oppure “quando vado al mare poi penserò all’epilazione”, allora sappi che sei caduta nella trappola della quotidianità.

Questa posizione pericolosa porta le donne al fatto che rimandano il loro comfort, bellezza e godimento del proprio corpo per il fine settimana, e in effetti non ci sono così tanti fine settimana e vacanze.

Di conseguenza: siamo costantemente stanche, insoddisfatte di se stesse, e abbiamo una bassa autostima.

Pensa al motivo perché ti prendi cura di te stessa, per te o per gli altri?

Molte donne rabbrividiscono al pensiero dell’epilazione, ma quasi tutte pensano a liberarsi dei peli in eccesso. L’epilazione, se eseguita correttamente, non causerà troppi disagi. Ma prima di eseguire la depilazione a casa, è importante ricordare alcune regole, la cui osservanza ti allevierà dalla paura di questa procedura.

Differenza tra un epilatore e un depilatore

Per cominciare, un Epilatore è un dispositivo elettrico che rimuove meccanicamente i peli tirando alla base della radice. Agisce con precisione su ogni singolo pelo, inclusa la radice, alleviandoti a lungo. Molti di noi confondono anche i concetti di epilatore e depilatore. La differenza tra i due è il meccanismo di rimozione dei peli.

Un depilatore è un dispositivo o un prodotto per rimuovere i peli visibili senza intaccare le radici. Il processo di depilazione viene eseguito con un normale rasoio o rasoio elettrico, nonché con creme depilatorie. Il processo di depilazione è molto semplice e indolore, ma a differenza dell’epilazione, l’effetto non dura a lungo.

Differenza tra i tipi di epilatori

Esistono diversi tipi di epilatori sul mercato che funzionano su principi diversi. Il tipo più comune di epilatore è la pinzetta, che è un dispositivo con tante piccole pinzette che girano su un tamburo e strappano i peli.

Esistono anche epilatori con dischi che sollevano i peli per poi rimuoverli dalla radice quando si avvicinano l’uno all’altro. Il vantaggio di un tale epilatore è che ha un’area più alta per catturare i peli, il che significa che non è necessario passare due volte nello stesso punto per rimuovere assolutamente tutti i peli. Maggiore è la velocità di rotazione dei dischi, più veloce è il processo di rimozione dei peli. Inoltre, la velocità della procedura dipende dalla larghezza della testina di epilazione.

Prima di acquistare uno, è importante scoprire quanti dischi o pinzette ha e qual è la velocità della loro rotazione. Il numero di pinzette o dischi sugli epilatori varia. Maggiore è il numero di pinzette o dischi, maggiore è la loro velocità di rotazione, più peli vengono estratti contemporaneamente e più veloce è la procedura di rimozione dei peli. Ma c’è un “ma” qui: più peli vengono rimossi alla volta, più doloroso è il processo di rimozione.

Gli accessori per le aree sensibili e il viso riducono la superficie da trattare, il che riduce il dolore e rende l’epilazione delle ascelle, della zona bikini e del viso più confortevole e delicata. L’accessorio per il massaggio è inoltre progettato per ridurre le sensazioni dolorose.

Preparazione per l’epilazione a casa

Prima di eseguire l’epilazione a casa, prepara il dispositivo per l’epilazione e assicurati che sia pulito e privo di peli dovuti all’uso precedente. Se rimangono dei peli, pulire delicatamente la testina dell’epilatore con la spazzola in dotazione.

È inoltre preferibile che i peli che andrai a rimuovere non superino i 3-4 millimetri per rendere l’epilazione più comoda e facile e per evitare che i peli si incastrino nella macchina.

Assicurati di eseguire un’esfoliazione preliminare della pelle, in quanto ciò ti salverà dai successivi peli incarniti.

Come procedere

Leggi attentamente le istruzioni del tuo epilatore e presta attenzione a come deve essere posizionato il dispositivo rispetto alla pelle. Di solito, dovrebbe adattarsi perfettamente, ma non premere. È anche importante a quale angolo deve essere posizionato il dispositivo rispetto alla pelle durante la procedura. Per utilizzare l’epilatore su aree sensibili, puoi allungare la pelle su di esse con la mano libera per ridurre al minimo il disagio. Ad esempio, se stai usando l’epilatore nella zona delle ascelle, puoi alzare la mano e posizionare il palmo sulla parte posteriore della testa per allungare la pelle.

L’epilatore viene solitamente spostato contro la crescita dell’attaccatura dei capelli per una rimozione più efficace. La cosa principale è non spostare il dispositivo troppo velocemente, perché con una presa rapida, non tutti i peli possono entrare nella zona di rimozione dell’epilatore.

Piccoli trucchi per risultati migliori

Qual è il momento migliore per l’epilazione? Molti esperti concordano sul fatto che la sera sia il momento più adatto per questa procedura. Prova l’epilazione prima di andare a letto, poiché qualsiasi irritazione sulla pelle si calmerà e scomparirà durante la notte.

Si consiglia di applicare dopo l’epilazione, non prima dell’epilazione, prodotti per la cura della pelle sensibile, come quelli contenenti aloe. Ciò garantirà la massima cattura dei peli durante l’epilazione e il dispositivo non scivolerà dalle aree trattate dall’attaccatura dei capelli.

La vita non è una prova. Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi!