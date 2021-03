Per festeggiare il traguardo prestigioso dei 40 anni sarà omaggiato con un'edizione speciale in vinile

La voce del padrone è un album del cantautore italiano Franco Battiato, pubblicato nell’ottobre 1981 dall’etichetta EMI Italiana.

La Voce Del Padrone è l’album più famoso di Franco Battiato e tra i migliori di sempre della musica italiana.

Considerata una delle pubblicazioni più importanti della musica italiana nonché uno dei titoli migliori di Battiato, La voce del padrone fu il primo long playing a superare il traguardo del milione di copie vendute in Italia. Condusse definitivamente alla fama l’artista siciliano, rimanendo il suo più grande successo. L’album restò al primo posto in classifica per diciotto settimane non consecutive fra il maggio e l’ottobre del 1982

Per promuovere il disco sia in Italia che all’estero vennero estratti otto singoli: uno per il mercato italiano, due per quello francese, due per quello spagnolo, due per quello olandese e, infine, uno per quello tedesco. In Francia, il singolo Centro di gravità permanente vendette 60.000 copie.

L’album fu pubblicato in Spagna con il titolo La voz de su amo. È una versione identica a quella italiana, ma con i nomi dei brani tradotti.

“La Voce del Padrone” ecco le Tracce

Testi di Franco Battiato; musiche e arrangiamenti di Franco Battiato e Giusto Pio.

Lato A

Summer on a Solitary Beach – 4:48 Bandiera bianca – 5:19 Gli uccelli – 4:43

Durata totale: 14:50

Lato B

Cuccurucucù – 4:10 Segnali di vita – 3:39 Centro di gravità permanente – 3:58 Sentimiento nuevo – 4:16

Durata totale: 16:03