Un metodo davvero dal forte impatto. Ma il bimbo lanciato in piscina era a proprio agio in acqua

L’istruttrice di nuoto lancia un bambino di pochi mesi in piscina e soltanto a guardare quelle immagini viene l’apprensione per la sorte di quel neonato. Niente paura, però, perché il metodo non è brutale e i bambini sembrano fatti apposta per stare in acqua: il neonato, infatti riemerge e galleggia tranquillamente. E’ un video da record, quello pubblicato sul social tik tok, che ha fatto 22 milioni di visualizzazioni. Molte le reazioni sconcertate, tra i follower, sui social. Nessun genitore, probabilmente, avrebbe assistito tranquillo alla scena, ma l’istruttrice sa quello che fa e, dopo aver scaraventato il bimbo in acqua, si immerge anche lei al suo fianco. Se, però, siete deboli di cuore, rivolgetevi a un maestro di nuoto dai metodi più…tradizionali.