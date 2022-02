È successo a Lanciano (Chieti)

Stamattina c’è stato un omicidio a Lanciano, in provincia di Chieti. Un uomo di 72 anni, Francesco De Florio De Grandis, è stato ucciso a un centinaio di metri da casa con una decina di colpi di pistola.

L’uomo era a piedi ed era uscito per recarsi in centro. Il delitto è avvenuto in via Cipollone, nel quartiere Santa Rita. Sul posto, Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani e ambulanze del 118. Sono in corso le indagini. Sul posto il sostituto procuratore Serena Rossi.

La vittima, nota come Ciccillo, era un artista e faceva il pittore. Il figlio, intervistato da AbruzzoLive, ha detto: “Mio padre non aveva conti in sospeso con nessuno, non aveva denuncie, era tranquillissimo. Secondo me hanno fatto il tiro a bersagio, poteva capitarci chiunque”.

Proprio il figlio del 72enne è stato il primo ad arrivare sul posto dopo che la madre, allarmata, lo aveva chiamato perché aveva sentito degli spari. L’uomo si stava dirigendo, come ogni domenica, in cattedrale per la messa.

Un uomo è stato fermato dai carabinieri.