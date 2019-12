altra importante sfida per l'astronauta siciliano

Luca Parmitano, l’astronauta catanese alla guida della navetta spaziale internazionale in orbita intorno alla Terra, si accinge alla terza passeggiata esterna della missione della quale ha assunto il comando.

Con il collega americano Andrew Morgan si occuperà della deifinizione dei lavori di riparazione dell’EST Alpha Magnetic Spectrometer. Gli astronauti, spiega la Nasa, si avventureranno fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale per continuare a riparare lo strumento Alpha Magnetic Spectrometer (AMS). Questo è il terzo di una serie di passeggiate spaziali di riparazione – la più complessa di questo tipo dopo la manutenzione del telescopio spaziale Hubble.

This 3-D animation depicts the tasks to be performed by today’s spacewalkers @AstroDrewMorgan and @Astro_Luca to continue repairing the station’s cosmic particle detector. #AskNASA | https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/oooymcV2a3 — Intl. Space Station (@Space_Station) December 2, 2019



Difficoltà che anche Morgan ha voluto spiegare sul suo profilo: “Le prime due missioni sono state una sfida unica, questa sarà la più difficile, per installare la nuova pompa di raffreddamento e installare e collegare i vecchi tubi alla nuova pompa”.

LIVE SPACEWALK: @astro_luca and @AstroDrewMorgan prepare to venture outside @Space_Station for the 3rd in a series of repair spacewalks for the Alpha Magnetic Spectrometer, a cosmic ray detector. Today they’ll install a new cooling pump for the AMS. Watch: https://t.co/7DFc09ABok — NASA (@NASA) December 2, 2019

Parmitano, 43 anni, catanese di Paternò, è nello spazio dal 20 luglio e, dal 2 ottobre, è il primo italiano, il terzo europeo a assumere il comando della ISS, la Stazione spaziale internazionale. Dallo spazio, nel corso delle sue missioni, ha regalato splendide foto della Terra e della sua regione, la Sicilia.

Tomorrow @astro_luca & I will conduct our 3rd spacewalk to repair AMS. The first 2 had unique challenges, this one will be our most critical yet-carrying out the new cooling pump, installing it & connecting the old tubes to the new pump. Never been done in space like this before! pic.twitter.com/u16lrqEuQH — Andrew Morgan (@AstroDrewMorgan) December 1, 2019