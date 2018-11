Stop alla nuova politica bagagli di Ryanair, la medesima politica adottata anche da WizzAir, compagnia di minori dimensioni ma con analogo sistema in partenza. A poche ore dall’entrata in vigore delle nuove regole sul bagaglio a mano, che non consentono più di portare gratuitamente in cabina il trolley piccolo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in Italia ovvero l’Antitrust è intervenuta per sospendere il regolamento, a seguito dell’avvio di un procedimento istruttorio.

Da novembre sarebbero dovute entrare in vigore le nuove regole sui bagagli a mano consentiti in cabina, con l’obbligo dell’acquisto dell’imbarco prioritario per continuare a portare gratuitamente in cabina il trolley piccolo, da riporre in cappelliera. Senza biglietto “priority” per imbarcare il trolley si deve pagare un supplemento, per riporlo in cabina (Wizz Air) o in stiva (Ryanair). Senza supplemento Ryanair a bordo permette soltato una borsa piccola da passeggio o poco più.

Lo stop all’entrata in vigore del nuovo regolamento permetterà a molti di non oagare il supplemento al gate anche se in tanti hanno già acquistato l’acceso prioritario inv ista di una nività ampiamente annunciata e non bloccata se non all’ultimo istante.

In una nota dell’Antitrust si legge che in base alla nuova policy “è richiesto un supplemento di prezzo per il bagaglio a mano (trolley), che rappresenta tuttavia un onere non eventuale e prevedibile per il consumatore che dovrebbe essere ricompreso nella tariffa standard“. “Di conseguenza – spiega l’Antitrust – la richiesta di un supplemento per un elemento essenziale del contratto di trasporto aereo, quale il bagaglio a mano, fornisce una falsa rappresentazione del reale prezzo del biglietto e vizia il confronto con le tariffe delle altre compagnie, inducendo in errore il consumatore”.

Ma lo stop non è definitvo e non è certo che il nuovo regolamento non entrerà più in vigore. La sospensione è provvisoria in attesa di un approfondimento disposto dall’autorità che regola la concorrenza. una indagine appena aperta che potrebbe portare a qualsiasi decisione finale anche se il presuppostod ella sospensione lascia pensare che alla fine questa clausola verrà cancellata