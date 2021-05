Lark Davis afferma che Ethereum è pronto per una corsa al rialzo e farà schiantare Bitcoin.

Ethereum cerca di conquistare il cuore di individui e organizzazioni con PoS, che è circa il 99,95% più efficiente dal punto di vista energetico.

Lark Davis, un famoso analista di criptovalute e YouTuber, in un recente aggiornamento ha accennato a un possibile aumento del 500% per il prezzo di Ethereum. Secondo lui, Ethereum non solo prenderà d’assalto il mercato, ma farà anche crollare Bitcoin.

Davis ha affermato che la recente correzione del prezzo di Ethereum era dovuta al panico a breve termine.

Ciò non toglie nulla alle metriche chiave su cui Ethereum sta esplodendo e alle recenti attività che si verificano nell’ecosistema.

Facendo più luce su questo, ha fornito punti importanti a sostegno della sua previsione.

L’economia pompante di Ethereum

Ethereum ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 334 miliardi di dollari. Secondo Lark Davis, questo può arrivare fino a $ 2 trilioni per chiudere su Apple che ha una capitalizzazione di mercato di poco più di $ 2 trilioni.

Ha detto che Ethereum è il livello di liquidazione del criptoverso e ha applicazioni come la finanza decentralizzata e i token non fungibili che stanno vivendo un boom. Inoltre, Davis ha rivelato che il prezzo di Ethereum sarà fortemente influenzato dai molti potenziali utenti che troveranno interesse per i contratti intelligenti.

Il valore totale bloccato negli smart contract negli ultimi 12 mesi è aumentato di oltre il 9.000 percento. Inoltre, la crescita degli smart contract è attualmente fissata a oltre il 1.300% nello stesso periodo. Anche il volume degli scambi finanziari decentralizzati ha registrato un aumento di oltre l’8.500%, mostrando una base di utenti in crescita.

La maggior parte degli utenti di Ethereum utilizza l’asset per la consueta attività di acquisto e mantenimento. Una volta che inizieranno a essere coinvolti in tutti gli sviluppi entusiasmanti, il prezzo aumenterà sicuramente di un margine considerevole.

Davis ha spiegato che il valore totale regolato sulla catena da Ethereum è di 46,377 miliardi, rispetto ai 30 miliardi al giorno. Questo è molto più dei 14 miliardi al giorno registrati da Bitcoin. Secondo l’osservatore del mercato, il motivo è che Bitcoin è oro digitale, ed è usato solo per il commercio e come riserva di valore.

Ethereum d’altra parte va oltre la riserva di proprietà di valore in quanto viene utilizzato per prendere in prestito, prestare, NFT, Defi e molti altri. Bitcoin non viene utilizzato perché non esiste un’applicazione Bitcoin.

Proof-of-Stake (PoS)

Il recente dibattito sul Proof of Work (PoW) che consuma così tanta energia ha costretto diverse aziende a ritirarsi dagli investimenti in Bitcoin e dalle donazioni correlate. Ethereum cerca di conquistare i cuori di individui e organizzazioni con il PoS che è efficiente dal punto di vista energetico per circa il 99,95%.

Ethereum trova approcci innovativi ai progressi tecnologici mentre Bitcoin è una criptovaluta iper-conservatrice.

Riserva di valore

Bitcoin è ampiamente noto per essere la riserva di valore più favorevole. Lark Davis ha detto che Ethereum è probabilmente dietro a Bitcoin come riserva di valore, ma lo supererà una volta implementati tutti i progetti in cantiere.

L’imminente tripla inflazione ridurrà il tasso di emissione di Ethereum dal 4,5% allo 0,5%. Inoltre, il progetto EIP-1559 renderà Ethereum una risorsa deflazionistica e ridurrà le sue commissioni di transazione. Ciò renderà Ethereum una seria riserva di valore.

Interesse istituzionale

Ark Invest di Cathie Wood ha acquistato per la prima volta 639.000 azioni di Grayscale Ethereum Trust. Secondo Davis, Cathie vede anche molto potenziale in Ethereum.

Gli investitori istituzionali hanno acquistato più Ethereum che Bitcoin il mese scorso per la prima volta. Ciò significa che le istituzioni si stanno svegliando alla realtà di Ethereum. Bitcoin è oro ed Ethereum è la Mela dello spazio crittografico.