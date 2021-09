È successo negli Stati Uniti d'America

Un bambino di 6 anni di Las Vegas, Stati Uniti d’America, si è rifiutato di togliersi la mascherina il giorno della foto a scuola perché la madre gli ha detto di non togliersela a meno che non stia mangiando.

L’insistenza di Mason People, studente di una prima elementare, è diventata famosa sui social media e il bambino, come premio, ha già ricevuto quasi 20mila dollari sul suo fondo per il college.

Nel dettaglio, quando è arrivato il momento di scattare la foto, il fotografo è rimasto scioccato quando il piccolo ha rifiutato di rimuoversi la mascherina dal viso: “Mia madre mi ha detto di tenerla tutto il tempo a meno che non mangi e sia lontano da tutti”, ha detto Mason. Stando al racconto della madre di Mason, il fotografo ha risposto: “Sono sicuro che si può togliere per la foto” ma il bambino ha scelto di seguire le indicazioni della madre anche per la foto di classe. “No, mia madre mi ha detto davvero di tenerla”. “Sei sicuro di non volerla togliere per due secondi?”. “No, grazie! Ascolto sempre mia madre!”.

Non essendoci alcuna speranza che il bambino potesse togliersi la mascheirna, il fotografo ha allora effettuato lo scatto con il suo volto coperto, con il sorriso nascosto dal dispositivo di protezione. Gli utenti dei social hanno elogiato il bambino e, commentando il post della madre, c’è chi ha scritto: “Dovresti essere orgogliosa! Ha avuto la sicurezza di difendere ciò che pensava fosse giusto. Buon lavoro mamma!”.