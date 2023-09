Dopo la pubblicazione di un foto su Instagram

A Bergamo, in piazza Lorenzo Mascheroni, per un piatto di lasagne si può arrivare a spendere anche 23 euro. Si tratta delle famose Lasagne di Mamma Antonietta servite presso la trattoria pizzeria Bernabò.

Il Food Cost delle Lasagne

Gli astuti titolari della trattoria hanno spiegato al Corriere della Sera che dietro questo prezzo apparentemente esorbitante si cela una spiegazione plausibile. “Ogni piatto ha un suo food cost”, hanno chiarito, suggerendo che queste lasagne non rientrano nella categoria delle classiche lasagne bolognesi.

L’Esplosione del Caso

Il caso delle lasagne da 23 euro è esploso quando il profilo Instagram del ristorante ha condiviso una foto delle lavagnette con i piatti del giorno. Accanto a prelibatezze come il coniglio arrosto alla bergamasca a 26 euro e l’ossobuco di manzo a 25 euro, ecco apparire Le lasagne di Mamma Antonietta.

La Difesa dei Gestori

I gestori del ristorante hanno spiegato il motivo dietro il prezzo apparentemente elevato. “Queste non sono le classiche lasagne bolognesi,” assicurano, sottolineando che ogni ingrediente è di primissima scelta e che tutto, dalla carne alla sfoglia, è fatto in casa. In poche parole, “le lasagne di Mamma Antonietta non hanno prezzo”, rispondendo così all’ennesima indignazione montata sui social media.