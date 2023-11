Dramma in provincia di Latina

Nei monti di Roccasecca dei Volsci, in provincia di Latina, una battuta di caccia organizzata con amici si è trasformata in una tragedia, portando alla morte di Giovanni Fettuccia, operaio comunale di 62 anni di Pofi. L’incidente è avvenuto mentre il gruppo stava facendo ritorno al campo base per il pranzo.

Durante la discesa su un sentiero bagnato, Giovanni Fettuccia ha perso l’equilibrio, scivolando sull’erba umida. La discesa è terminata tragicamente quando è finito in un dirupo, colpendo la testa contro una pietra. La tempestiva chiamata di due compagni di caccia ha portato l’intervento del 118, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine ma ogni sforzo è risultato vano. Necesaria anche l’assistenza di un elicottero del reparto volo di Ciampino.

Durante le operazioni di soccorso sono giunti anche i sindaci di Roccasecca dei Volsci e Pofi. La moglie di Giovanni Fettuccia ha assistito con angoscia alla tragedia, mantenendo la speranza fino all’ultimo che suo marito potesse essere salvato.