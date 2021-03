Laura Pausini “la Star Italiana” è candidata ai premi Oscar 2021 con io si/seen

Rino Palmeri

16/03/2021

domenica 25 aprile al Dolby Theatre di Los Angeles c’e’ la Notte degli Oscar 2021 La cerimonia degli Oscar è stata rinviata al 25 aprile 2021. Lo ha reso noto il board of governors (il braccio decisionale) dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences dopo una riunione oggi via zoom. La notizia ha confermato quanto era nell’aria da tempo, ossia che il caos provato dalla pandemia nell’industria cinematografica, con le produzioni ferme o rimandate, non potesse non avere effetti sconvolgenti anche sulla notte più importante di Hollywood. Inizialmente la 93/a edizione era prevista per il 28 febbraio. Oltre alla decisione di rimandare la cerimonia per la consegna dei premi, il board ha anche esteso la finestra di eleggibilità che passa dal 31 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021, considerando il rischio di una seconda ondata del Covid-19 prima della fine dell’anno. In tutto questo non si sa ancora quale tipo di format avrà la cerimonia, se virtuale oppure in presenza, prima di prendere una decisione definitiva si aspetta ancora una volta di vedere gli sviluppi del virus l’anno prossimo. Tuttavia una nuova data in calendario era necessaria soprattutto in considerazione della programmazione televisiva di Abc, il network che trasmette gli Oscar. Laura Pausini “la Star Italiana” è candidata ai premi Oscar 2021 Tra i candidati anche Laura Pausini per la canzone “Io sì” in “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti e “Pinocchio” di Matteo Garrone che ha ottenuto due nomination per i costumi e il make up. “Pinocchio” è disponibile on demand per i clienti Sky e in streaming su Now TV. Anche quest’anno, la cerimonia di premiazione della 93ª edizione degli Academy Awards sarà in onda in diretta su Sky, sul canale dedicato Sky Cinema Oscar®, che si accenderà da sabato 17 a venerdì 30 aprile, con oltre 90 film premiati nelle precedenti edizioni, disponibili on demand su Sky e Now TV. Laura Pausini che ha già vinto il Golden Globe. Laura Pausini “La Nomination agli Oscar, un traguardo per la nostra Cultura” IO SÌ (Seen) CANDIDATA COME MIGLIOR CANZONE ORIGINALE AGLI OSCAR 2021 Con il brano Io sì/Seen (Atlantic/Warner) Laura Pausini è candidata dall’Academy Awards agli Oscar 2021, il premio del cinema più ambito del mondo. “Da Agosto 2020 ad oggi sono entrata a far parte di una grande famiglia che non mi ha solo chiesto di essere la voce della canzone principale, ma ha creato un gruppo di persone che si sono dedicate con passione e dedizione nella creazione artistica di questo film. Tutti ci siamo messi a disposizione del messaggio che vogliamo portare dall’Italia nel resto del mondo. Voglio ringraziare Sophia, Edoardo, Diane, Niccoló, Bonnie e tutto il team di ‘La vita davanti a sé’ perché ho scoperto un nuovo modo di scrivere e di essere diretta nell’interpretazione del canto che normalmente faccio per mia scelta in completa solitudine. Ringrazio anche Palomar e Netflix che mi hanno accompagnata in questo sogno. Questa nuova nomination, stavolta è più travolgente che mai a livello emotivo, perché è molto importante anche per il nostro paese e per la cultura italiana – ha dichiarato Laura Pausini- La canzone e il film sono dedicati alle persone che si sentono perse, abbandonate, senza protezione. Stato d’animo che conosco e che oggi più che mai vive in molte persone a causa della pandemia. Ma la speranza è l’insegnamento che questa canzone e questo film si sono proposti di dare come tema principale. Anche per questo, in maniera particolare, ringrazio l’Academy”.

