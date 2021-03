Laura Pausini sbanca i Golden Globes Awards 2021

Rino Palmeri di

01/03/2021

Golden Globes 2021: L’Italia vince con Laura Pausini e la sua Io si(Seen) Le nomination delle 25 categorie tra cinema e tv erano state annunciate lo scorso 3 febbraio La cantante è stata premiata per la miglior canzone con Io si (Seen) scritta con Diane Warren e Niccolò Agliardi: i ringraziamenti della cantante («Sono così orgogliosa che ho la pelle d’oca») vanno a Sophia, Edoardo e Diane e all’amico Niccolò. Laura Pausini emozionata dice: “Mai e poi mai avrei pensato di vincere ai Golden Globe Awards…che emozione pazzesca e che grandissimo onore! È veramente un privilegio essere la prima donna ad avere vinto con un brano tutto in italiano! – ha commentato a caldo Laura Pausini vincitrice del Golden Globe nella categoria Miglior canzone originale insieme a Diane Warren e Niccolò Agliardi con IO SI (Seen) (Atlantic/Warner), best original song del film Netflix The Life Ahead/La vita davanti a sé con Sofia Loren. Laura Pausini racconta “Devo ringraziare Sofia Loren ed Edoardo Ponti che mi hanno proposto questa avventura, il grande talento di Diane Warren che è veramente un gigante della musica mondiale, la music supervisor Bonnie Greenberg e Niccolo Agliardi, l’autore con cui ho scritto il testo italiano”. “Sono felice per questo traguardo soprattutto per il messaggio di accoglienza e di condivisione che la canzone porta con sé, dedicato a tutti quelli che desiderano e meritano di essere visti. Ed essere la voce del personaggio di Sophia mi riempie di orgoglio – prosegue la regina della musica italiana commossa e grata per questo nuovo inatteso riconoscimento – Proprio in questi giorni ricorre il 28esimo anniversario da quella serata a Sanremo che mi ha cambiato la vita. E sorrido a pensare a quella ragazzina, che mai si sarebbe aspettata di arrivare così lontano. Dedico questo premio all’Italia, alla mia famiglia, alla mia bimba che di questo giorno vorrei ricordasse la gioia nei miei occhi e che sempre bisogna credere nei propri sogni.” I vincitori dei Golden Globes Awards 2021: Miglior film Nomadland Miglior regia Chloé Zhao, Nomadland Miglior film, musical o commedia Borat 2 Miglior attore protagonista Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom Miglior attrice protagonista Andra Day, The United States vs. Billie Holiday Miglior attrice non protagonista Jodie Foster, The Mauritanian Miglior attore non protagonista Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah di Shaka King Miglior attore musical o commedia Sacha Baron Cohen, Borat Miglior sceneggiatura Aaron Sorkin, Il processo ai Chicago 7 Miglior film d’animazione Soul Miglior canzone Io si, (seen) di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi da La vita davanti a sédi Edoardo Ponti Miglior colonna sonora Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste perSoul Miglior film in lingua straniera Minaridi Lee Isaac Chung Miglior attore non protagonista, televisione John Boyega, Small Axe di Steve McQueen Miglior attrice in serie tv, musical o commedia Catherine O’Hara, Schitt’s Creek Miglior attore in miniserie o film tv Mark Ruffalo, I Know This Much Is True Miglior serie tv drammatica The Crown Miglior attrice serie tv drammatica Emma Corrin, The Crown Miglior attore serie tv drammatica Josh O’Connor, The Crown Miglior attrice non protagonista, tv Gillian Anderson, The Crown Miglior serie tv, musical o commedia Ted Lasso Miglior attrice, musical o commedia Rosamund Pike, I Care a Lot Miglior attrice in miniserie o film tv Anya Taylor-Joy, La regina degli scacchi Miglior miniserie o film tv La regina degli scacchi I Golden Globe Awards sono riconoscimenti conferiti dagli 87 membri della Hollywood Foreign Press Association a partire dal gennaio 1944, riconoscendo l’eccellenza nel cinema, sia americano che internazionale, e nella televisione americana. La cerimonia annuale in cui vengono consegnati i premi si tiene normalmente ogni gennaio ed è una parte importante della stagione dei premi dell’industria cinematografica, che culmina ogni anno con gli Academy Awards. Il periodo di ammissibilità per i Golden Globe corrisponde all’anno solare (ovvero, dal 1 gennaio al 31 dicembre). Il 77 ° Golden Globe Awards, che premia il meglio del cinema e della televisione nel 2019, si è tenuto il 5 gennaio 2020.

Golden Globes 2021: L’Italia vince con Laura Pausini e la sua Io si(Seen)

Le nomination delle 25 categorie tra cinema e tv erano state annunciate lo scorso 3 febbraio

La cantante è stata premiata per la miglior canzone con Io si (Seen) scritta con Diane Warren e Niccolò Agliardi: i ringraziamenti della cantante («Sono così orgogliosa che ho la pelle d’oca») vanno a Sophia, Edoardo e Diane e all’amico Niccolò.

Laura Pausini emozionata dice:

“Mai e poi mai avrei pensato di vincere ai Golden Globe Awards…che emozione pazzesca e che grandissimo onore! È veramente un privilegio essere la prima donna ad avere vinto con un brano tutto in italiano! – ha commentato a caldo Laura Pausini vincitrice del Golden Globe nella categoria Miglior canzone originale insieme a Diane Warren e Niccolò Agliardi con IO SI (Seen) (Atlantic/Warner), best original song del film Netflix The Life Ahead/La vita davanti a sé con Sofia Loren.

Laura Pausini racconta

“Devo ringraziare Sofia Loren ed Edoardo Ponti che mi hanno proposto questa avventura, il grande talento di Diane Warren che è veramente un gigante della musica mondiale, la music supervisor Bonnie Greenberg e Niccolo Agliardi, l’autore con cui ho scritto il testo italiano”. “Sono felice per questo traguardo soprattutto per il messaggio di accoglienza e di condivisione che la canzone porta con sé, dedicato a tutti quelli che desiderano e meritano di essere visti. Ed essere la voce del personaggio di Sophia mi riempie di orgoglio – prosegue la regina della musica italiana commossa e grata per questo nuovo inatteso riconoscimento – Proprio in questi giorni ricorre il 28esimo anniversario da quella serata a Sanremo che mi ha cambiato la vita. E sorrido a pensare a quella ragazzina, che mai si sarebbe aspettata di arrivare così lontano. Dedico questo premio all’Italia, alla mia famiglia, alla mia bimba che di questo giorno vorrei ricordasse la gioia nei miei occhi e che sempre bisogna credere nei propri sogni.”

I vincitori dei Golden Globes Awards 2021:

Miglior film

Nomadland

Miglior regia

Chloé Zhao, Nomadland

Miglior film, musical o commedia

Borat 2

Miglior attore protagonista

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Miglior attrice protagonista

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Miglior attrice non protagonista

Jodie Foster, The Mauritanian

Miglior attore non protagonista

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah di Shaka King

Miglior attore musical o commedia

Sacha Baron Cohen, Borat

Miglior sceneggiatura

Aaron Sorkin, Il processo ai Chicago 7

Miglior film d’animazione

Soul

Miglior canzone

Io si, (seen) di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi da La vita davanti a sédi Edoardo Ponti

Miglior colonna sonora

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste perSoul

Miglior film in lingua straniera

Minaridi Lee Isaac Chung

Miglior attore non protagonista, televisione

John Boyega, Small Axe di Steve McQueen

Miglior attrice in serie tv, musical o commedia

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Miglior attore in miniserie o film tv

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Miglior serie tv drammatica

The Crown

Miglior attrice serie tv drammatica

Emma Corrin, The Crown

Miglior attore serie tv drammatica

Josh O’Connor, The Crown

Miglior attrice non protagonista, tv

Gillian Anderson, The Crown

Miglior serie tv, musical o commedia

Ted Lasso

Miglior attrice, musical o commedia

Rosamund Pike, I Care a Lot

Miglior attrice in miniserie o film tv

Anya Taylor-Joy, La regina degli scacchi

Miglior miniserie o film tv

La regina degli scacchi

I Golden Globe Awards

sono riconoscimenti conferiti dagli 87 membri della Hollywood Foreign Press Association a partire dal gennaio 1944, riconoscendo l’eccellenza nel cinema, sia americano che internazionale, e nella televisione americana.

La cerimonia annuale in cui vengono consegnati i premi si tiene normalmente ogni gennaio ed è una parte importante della stagione dei premi dell’industria cinematografica, che culmina ogni anno con gli Academy Awards. Il periodo di ammissibilità per i Golden Globe corrisponde all’anno solare (ovvero, dal 1 gennaio al 31 dicembre). Il 77 ° Golden Globe Awards, che premia il meglio del cinema e della televisione nel 2019, si è tenuto il 5 gennaio 2020.