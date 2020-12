Le opportunità più interessanti

Il sogno americano sembra essere tornato alla ribalta negli ultimi anni: sono infatti sempre di più i giovani e meno giovani che partono dall’Italia per raggiungere gli States ed il motivo è molto semplice. Un italiano ha diverse opportunità di trovare lavoro negli USA e mentre nel nostro Paese per svolgere molte professioni è necessario essere in possesso della laurea, in America le cose funzionano in modo differente. Vediamo dunque quali sono le opportunità lavorative più interessanti per chi desidera trasferirsi oltre oceano e non è in possesso di una laurea.

#1 Dal Sous Chef all’Executive Chef

Si sa, la cucina italiana è famosissima in tutto il mondo e chiunque parta dal nostro Paese per trovare lavoro negli USA sa di poter entrare con una certa facilità nelle cucine dei ristoranti più rinomati. Bisogna però ricordare che anche in America è necessario dimostrare di avere delle competenze in questo settore, soprattutto se l’obiettivo è quello di fare carriera e diventare capo cuoco, guadagnando delle cifre importanti. Lo stipendio medio americano di un executive chef è decisamente superiore rispetto a quello previsto nel nostro Paese e non serve una laurea nemmeno negli USA. È tuttavia utile disporre di un diploma o di un attestato di partecipazione ad un corso professionale per raggiungere un certo livello in questo ambito.

#2 Infermiere

In Italia per diventare infermiere è necessario conseguire una laurea specifica, partecipare a concorsi e fare una vera e propria gavetta, che non sempre porta ai risultati sperati. Negli USA invece le cose funzionano in modo completamente diverso, perché è sufficiente avere un diploma per svolgere questa professione. Parliamo di un lavoro molto interessante e remunerativo, perché un infermiere negli Stati Uniti guadagna in media 64.000 dollari all’anno.

#3 Web designer

Il web designer, ossia il creatore di portali web, è una figura che sta ancora cercando di emergere in Italia perché siamo piuttosto indietro rispetto ad altri Paesi da questo punto di vista. Il settore del web marketing sta lentamente decollando anche nella nostra Penisola, ma in America la figura del web designer è una figura ormai riconosciuta, che può arrivare a guadagnare davvero molto bene. Anche in questo caso non è richiesta una laurea: è sufficiente un semplice diploma per diventare un creatore di siti web affermato e di successo negli USA.

#4 Igienista dentale

La figura dell’igienista dentale è spesso richiesta anche in Italia, ma per lavorare all’interno di uno studio dentistico affermato nel nostro Paese è necessario avere titoli di studio specifici oltre che una grande esperienza. In America invece non è richiesta alcuna laurea per svolgere tale professione perché è sufficiente un apposito diploma. Inutile precisare che lo stipendio dell’igienista dentale negli USA è alquanto soddisfacente: si parla infatti di una media di 65.000 euro l’anno.

#5 Estetista

Un’altra professione che si può svolgere in America senza una laurea è quella dell’estetista, altrettanto interessante dal punto di vista dei guadagni. Si può scegliere di aprire un proprio salone privato oppure cercare lavoro come dipendente e le soddisfazioni sono sempre garantite.