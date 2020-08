Lavoro: le nuove strategie del negozio online e l’evoluzione dell’eCommerce nell’economia

Nel 2020 le statistiche economiche e finanziarie hanno registrato fortissimi cali di fatturato per tutte le imprese, la maggior parte delle quali continua a vivere una profonda crisi e molte attività sono state costrette a chiudere per via delle conseguenze generate dal lockdown per debellare il Covid19. Non è migliore la situazione delle Borse di tutto il mondo che hanno subito gli effetti negativi della pandemia chiudendo in ribasso per gran parte dei primo semestre 2020, salvo rare eccezioni. Nonostante ciò, l’evoluzione economica digitale dell’eCommerce sta riuscendo a garantire nuove strategie per vendere online, ogni imprenditore, venditore o attività commerciale, può ottenere numerosi vantaggi dai nuovi metodi e strategie di marketing digitale, come lanciare un eCommerce in dropshipping, promuovere un prodotto, un servizio o un lavoro artistico attraverso il crowdfunding e utilizzare i canali social, video e blog aziendali. Le soluzioni sono infinite per i venditori e i negozi, e presentano molti vantaggi anche per gli acquirenti, anche se non mancano i fattori negativi. Ma quali sono gli elementi che stanno spingendo l’evoluzione del mercato digitale?

I canali social e le strategie di marketing

L’eCommerce si muove fra i canali social network a colpi di slogan per vendere online, e se Instagram, Facebook e le altre piattaforme stanno diventando ben presto dei market place a tutti gli effetti, sono tantissimi i programmi che aiutano gli imprenditori a migliorare la visibilità e a mettere in vetrina il proprio negozio e i prodotti o servizi in vendita. Utilizzare software generatori di nomi, programmi per ridimensionare foto e curare la biografia Instagram e Facebook, è diventata un’attività al di là del semplice hobby. I social network sono il veicolo più efficace per trasmettere agli utenti tutte le informazioni relative al proprio negozio, condividendo foto, immagini, video, rubriche e migliorando le vendite raggiungendo i clienti interessati, creando dunque un target di riferimento specifico. Nonostante i vantaggi che i negozi online possono offrire ai venditori, esistono svantaggi che si manifestano soprattutto per gli acquirenti.

Il mondo del lavoro si prepara a seguire le nuove regole del mercato digitale

Negli ultimi vent’anni possiamo affermare che l’eCommerce ha subito un’evoluzione incredibile e che l’economia mondiale ha seguito il flusso di questa evoluzione. Nonostante i dati hanno rilevato una continua crescita delle vendite online e le previsioni per il futuro sono fiduciose per il mercato digitale, sono presenti alcuni fattori negativi soprattutto per gli acquirenti. Anche se chi acquista ha la possibilità di scegliere il prodotto con il miglior rapporto qualità prezzo, non è possibile toccare la merce con mano, provarla o testarla fisicamente. I venditori, invece, si troveranno immersi in un mercato di livello mondiale con una concorrenza maggiore. Nell’evoluzione dell’economia digitale, il mondo del lavoro si prepara a seguire nuove regole per migliorare le vendite.