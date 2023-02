Le parole del ministro degli Esteri russo

La guerra in Ucraina sta per arrivare al suo primo anno e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov continua ad attaccare l’Occidente per il rifornimento di armi all’esercito di Kiev come se la Russia potesse fare ciò che vuole mentre il Paese aggredito non avesse il diritto a difendersi.

Lavrov, intervistato da Rossiya 24 e Ria Novosti, ha affermato: “Questa escalation è come una palla di neve. Tutto è iniziato con una specie di elmetti per l’esercito ucraino, poi sono apparse armi leggere, ora parlano con forza di aeroplani. Scholz (il cancelliere tedesco, n.d.r.) giura che questo non accadrà mai, ma Scholz è troppo noto per la sua capacità di cambiare posizione abbastanza velocemente. Quindi, è tutt’altro che solo lì, ha detto che la NATO non avrebbe mai combattuto contro la Russia, e il suo ministro degli Esteri, la signora Baerbock ha detto: ‘sì, stiamo già combattendo, lo stiamo facendo tutti insieme, contro la Russia”.

Secondo Lavrov, poi, ‘Occidente vuole risolvere “la questione russa”: “Perché le persone si rifiutano di vedere l’ideologia nazista che è ora al centro del regime di Kiev? Tutte quelle dichiarazioni fatte dai suoi fan e burattinai, beh, non vedo altro modo di considerarle se non come un tentativo di risolvere finalmente la ‘questione russa’. La Russia dovrebbe ricevere una sconfitta strategica e non rialzarsi per molto tempo”.

Il ministro degli Esteri ha anche puntato il dito contro Ursula von der Leyen: “anche lei un noto membro della Commissione europea, ha affermato che l’esito della guerra dovrebbe essere la sconfitta della Russia, una tale sconfitta che per decenni, per molti decenni, non consentirà di ripristinare la sua economia. Questo non è razzismo, non è nazismo, non è un tentativo di risolvere la ‘questione russa’?”, si è chiesto Lavrov.

Sergej Lavrov, prima di diventare Ministro degli Affari Esteri russi nel 2004, è stato rappresentante permanente della Federazione Russa presso l’ONU a New York dal 1994 al 2004 e primo Vice Ministro degli Affari Esteri dal 1992 al 1994.