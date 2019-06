Lo scrittore ha 94 anni

Sono critiche le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri ricoverato in gravi condizioni stamattina all’ospedale Santo Spirito di Roma. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino medico.

Lo scrittore siciliano Andrea Camilleri, 94 anni a settembre, è stato ricoverato stamattina all’ospedale Santo Spirito di Roma a seguito di un arresto cardiaco.

Il ‘papà’ dell’amatissimo commissario Montalbano, si trova in rianimazione. Sarebbe in gravi condizioni. Dall’ospedale, al momento, non trapelano informazioni.

Solo qualche giorno fa le parole – molto dure – di Camilleri, contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il creatore di Montalbano ha criticato la scelta del leader della Lega di usare il rosario in campagna elettorale. “Mi dà un senso di vomito”, aveva detto Camilleri. Non era mancata, come al solito, la replica del ministro che aveva risposto all’anziano scrittore con un lapidario: “Scrivi che ti passa”.

Familiari e amici più intimi di Camilleri sono da stamattina all’ospedale Santo Spirito di Roma. I parenti sono riuniti nel piazzale vicino alla rianimazione. Decine le telefonate di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che stanno arrivando in queste ore ai parenti dello scrittore per avere notizie sulle sue condizioni. Il prossimo bollettino medico è atteso alle 17.

Vicinanza è stata espressa, tra tutti, anche dal sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina: “Coraggio Nenè, tutta Porto Empedocle è con te!” “Caro maestro, siamo tutti in apprensione per te e siamo vicini alla tua famiglia. Tu sai che sei il nostro orgoglio, il simbolo di un paese che deve a te il rilancio in una platea mondiale e nella letteratura universale dei suoi difetti ma anche degli innumerevoli pregi – ha aggiunto Ida Carmina – . I marinisi si rivedono in te e la Porto Empedocle-Vigata assume vita imperitura nei tuoi meravigliosi scritti. Tutta la città esprime il proprio affettuoso sostegno al suo più illustre concittadino”. Il sindaco ha sentito la nipote dello scrittore. “Le condizioni del nostro illustre concittadino seppur gravi si sono stabilizzate. Siamo sicuri che Andrea Camilleri vincerà questa ennesima battaglia che non gli impedirà di tornare a scrivere nuove splendide pagine di cultura e storia”, ha concluso il sindaco di Porto Empedocle.

