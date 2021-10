Quando si pensa a destinazioni per una luna di miele, Paesi asiatici come le Maldive, le Seychelles, Bali o i Caraibi vengono spesso in mente, ma anche l’Africa ha delle destinazioni meravigliosi per gli sposi. Per chi cerca spiagge bianche perlacee, Zanzibar è il posto perfetto. Le coppie più avventurose possono optare per una luna di miele con safari in Kenya o sulla Tanzania continentale. Da non dimenticare per chi desidera recarsi in questi Paesi è che serve richiedere un visto prima della partenza.

Fare un safari in parchi nazionali meravigliosi e riserve bellissime

Quale modo migliore per iniziare la nuova vita insieme che in una jeep, alla ricerca dei Big Five? La Tanzania e il Kenya sono le destinazioni perfette per la luna di miele per le coppie attive che amano gli animali. Nel parco nazionale del Serengeti, che attraversa entrambi i Paesi, ogni anno si svolge la Grande Migrazione, quando mandrie di milioni di gnu, gazzelle e antilopi migrano attraverso le pianure. Altre aree impressionanti in Tanzania sono il cratere Ngorongoro, dove si possono avvistare rinoceronti, leoni e leopardi, tra gli altri, e il parco nazionale Tarangire, che ospita il maggior numero di elefanti del mondo.

La riserva naturale più conosciuta in Kenya è il Masai Mara, che confina con il Serengeti. Una visita a entrambi i luoghi può quindi essere combinata facilmente. Un altro punto saliente è il parco nazionale dello Tsavo, uno dei più grandi parchi nazionali del mondo, dove si possono ammirare elefanti, coccodrilli e zebre. È possibile visitare diversi parchi nazionali, dal momento che il visto per la Tanzania è valido per un soggiorno di 30 giorni. Il visto Kenya elettronico permette di rimanere nel Paese per 90 giorni: abbastanza tempo per visitare diverse zone e attrazioni del Paese.

Spiagge paradisiache a Zanzibar

Dopo i safari, la bellissima isola di Zanzibar è il posto perfetto per rilassarvi insieme. Zanzibar è una vera destinazione balneare con palme, spiagge di sabbia bianca perlacea e temperature tropicali. Gli appassionati di sport acquatici possono fare immersioni, snorkeling o kite surfing qui. Merita sicuramente una visita anche il caratteristico centro storico di Stone Town sull’isola principale Unguja, con i suoi piccoli e romantici vicoli. Coloro che desiderano evitare gli altri turisti possono proseguire verso Pemba, una piccola isola relativamente sconosciuta che appartiene anch’essa all’arcipelago di Zanzibar. In questa oasi di pace, potrete godervi l’un l’altro e gli splendidi dintorni in alloggi di piccole dimensioni.

Non è richiesto un visto separato per Zanzibar. Con un visto per la Tanzania, si può viaggiare dalla terraferma della Tanzania a Zanzibar e viceversa tutte le volte che si vuole.

Preparativi per una luna di miele: richiedere un visto

Uno dei preparativi più importanti da fare prima di un viaggio in Kenya o in Tanzania è la richiesta del visto necessario. Senza un visto non sarà possibile fare ingresso nel Paese e la luna di miele potrebbe finire all’aeroporto di partenza. Il visto Kenya e il visto Tanzania possono essere facilmente richiesti online. Basta compilare il modulo di richiesta online (in lingua italiana) ed effettuare il pagamento dei costi per il visto, dopodiché è necessario fornire alcuni documenti, tra cui una fototessera e una scansione/foto del passaporto dei viaggiatori. Una volta forniti tutti i documenti necessari, il visto per il Kenya viene concesso entro una media di 8 giorni lavorativi.

Per la Tanzania i tempi medi di consegna sono di un mese. È quindi saggio richiedere il visto con largo anticipo rispetto alla partenza.

Dall’inizio del 2021, il visto per il Kenya può essere richiesto solo online.

Prima era anche possibile richiedere il visto all’aeroporto di Nairobi o Mombasa o all’ambasciata prima della partenza. Su Visti.it è possibile richiedere il visto Kenya online usando un modulo di richiesta in italiano. Inoltre, Visti.it controlla tutti i dati inseriti e i documenti forniti prima d’inoltrare la richiesta al Dipartimento per l’Immigrazione keniota.