È successo a Lecce

A Lecce una donna di 55 anni, per cause ancora da accertare, ha ingranato la prima anziché la retromarcia ed è finita dritta nella vetrata di un bar.

Come raccontato da La Gazzetta del Mezzogiorno, l’incidente è avvenuto stamattina, giovedì 15 luglio, alle 9 del mattino, nella centralinissima via Benedetto Croce e, solo per fortuna, non ha avuto conseguenze drammatiche.

La donna era su una Fiat Punto. Stando a una prima ricostruzione dei vigili urbani, l’auto era parcheggiata.Lla 55enne ha sbagliato a ingranare la marcia ed è finita dritta nella vetrata del locale, travolgendo i tavolini del Bar degli Angeli che a quell’ora erano fortunatamente liberi. Nessun passante, inoltre, è stato coinvolto.

Sul posto i vigili urbani di Lecce e il 118 che ha prestato i primi soccorsi alla donna, sotto shock prima di condurla in ospedale per ulteriori controlli. La vettura ha danneggiato alcuni mobili e tavolini del locale.

Foto: CorriereSalentino.it.