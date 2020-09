Duplice omicidio a Lecce

A Lecce, la scorsa notte, c’è stato un duplice omicidio, in un condominio di via Montello. Un uomo e una donna sono stati accoltellati e i loro corpi sono stati l’uno sull’uscio di casa, l’altro all’interno dell’abitazione.

Una delle vittime è il 33enne Daniele De Santis, arbitro di Serie B e C. L’altra è la sua compagna, la 30enne Eleonora Manta. Si è appreso che De Santis sarebbe stato l’amministratore del condominio sito nei pressi della stazione centrale del capoluogo salentino dove si è consumato l’efferato duplice delitto. La polizia sta cercando un uomo sulla sessantina. Diversi posti di blocco sono stati piazzati in città.

Si è appreso che, poco prima di essere uccisa, come riferito da un testimone, la ragazza avrebbe gridato: «Andrea, Andrea, no!». A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito i rumori per le scale. Inutili i soccorsi prestati dal personale medico del 118.

Al vaglio degli investigatori le immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso elementi utili a ricostruire l’accaduto. Nella notte sono state ascoltate alcune persone e alcui testimoni hanno riferito di aver visto un uomo armato di coltello allontanarsi dall’appartamento.

L’assassino, inoltre, si sarebbe presentato sul posto a volto coperto, particolare che farebbe pensare ad un gesto premeditato. Sul luogo del delitto sono giunti il capo della Procura della Repubblica di Lecce, Leonardo Leone De Castris, il sostituto procuratore Maria Consolata Moschettini e il medico legale.