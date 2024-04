Pierluigi Beghetto aveva 53 anni

Pierluigi Beghetto, consigliere comunale ed ex assessore del Comune di Esino Lario, in provincia di Lecco, è stato ucciso accoltellato, in strada, in via Giuseppe Verdi.

Sul posto, insieme ai carabinieri del Comando di Lecco, i soccorsi di Areu 118 e un elisoccorso proveniente da Sondrio

Non si conoscono ancora i motivi dell’accoltellamento, avvenuto stamattina, domenica 21 aprile, poco dopo le 9, vicino al centro cittadino.

La vittima era nota in Paese per la sua attività di apicoltore. Infatti, era il titolare di un’azienda agricola, Ape montana, specializzata nella produzione di miele.

Beghetto viveva a Usmate insieme alla famiglia e spesso si recava a Esino Lario dove aveva una casa.

L’omicida è stato bloccato dai carabinieri e sono in corso le attività preliminari alla presenza del PM di turno. Si tratta di un uomo del posto, con difficoltà economiche e problemi psichici. Si è appreso che Beghette lo avrebbe anche aiutato, impiegandolo nella sua azienda.

Stando a una prima ricostruzione, l’omicidio sarebbe giunto al culmine di una lite scoppiata per problemi di vicinato.

Il cordoglio del sindaco

“Cordoglio e sgomento per l’improvvisa e tragica morte del consigliere Pierluigi Beghetto, che attualmente ricopriva la carica di assessore”. Così Pietro Pensa, il sindaco di Esino Lario. “Nel rispetto del dolore della sua famiglia e del lavoro degli inquirenti, sindaco e rappresentanti dell’Amministrazione comunale non rilasceranno ulteriori dichiarazioni su questa tragica vicenda che ha scosso tutti noi e l’intera comunità di Esino Lario”, ha aggiunto.