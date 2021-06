Cosa è meglio sapere

La leucemia mieloide acuta (LMA) è un tumore del sangue che comincia nel midollo osseo. È la forma più diffusa di leucemia acuta, a crescita rapida negli adulti, che rappresenta circa l’80% dei casi.

Sebbene la LMA possa colpire uomini e donne di tutte le età, è più comune negli uomini di età pari o superiore a 65 anni. La LMA può progredire rapidamente ed è anche più difficile da trattare rispetto agli altri tipi di leucemia.

Essendo un cancro del sangue e del midollo osseo, la LMA influisce sul modo in cui vengono creati i globuli rossi e bianchi.

I sintomi da conoscere.

1. Fatica

L’eccessiva stanchezza e debolezza è uno dei primi segni di leucemia che compare in tutti i sottotipi, inclusa la LMA. Nella LMA, l’affaticamento può verificarsi a causa della riduzione dei globuli rossi (anemia).

Se proviamo solo stanchezza, soprattutto se temporanea o non accompagnata da altri sintomi, potremmo essere fisicamente esausti o affetti da altre condizioni.

Consultiamo un medico se la stanchezza:

– non va via con il riposo o altri cambiamenti nella dieta e nello stile di vita;

– dura per più di qualche giorno o settimana senza fermarsi;

– ccade insieme ad altri sintomi.

2. Vertigini

Anche causate dall’anemia, le vertigini possono accompagnare l’affaticamento e la debolezza.

Una perdita di globuli rossi, a causa dell’anemia, significa che c’è anche una carenza di ossigeno nelle cellule. Questa è la causa più probabile dei sintomi della LMA nella sua fase iniziale.

3. Perdita di peso

Un altro possibile sintomo della LMA in fase iniziale è la perdita di peso in maniera involontaria. Questo tende a verificarsi a causa della perdita di appetito.

Come l’affaticamento, la perdita di peso involontaria è considerata un sintomo generale. La perdita di peso può essere causata dalla leucemia ma è anche correlata ad altre condizioni, nonché a cambiamenti nella dieta e nello stile di vita.

4. Febbre

Febbre e sudorazione notturna sono possibili nelle prime fasi della LMA. Potremmo avvertire febbre in qualsiasi momento della giornata e sudorazioni durante la notte.

Come per l’affaticamento e la perdita di peso involontaria, anche questi sono considerati sintomi più generali che si osservano nella leucemia e in altre condizioni di salute.

La febbre può anche manifestarsi in concomitanza con infezioni legate alla LMA, anche se non abbiamo mai avuto la febbre come sintomo.

5. Pelle pallida

L’anemia causata da LMA in fase iniziale può anche portare a in una pelle più pallida del normale.

Potremmo anche scoprire che abbiamo più freddo del normale o siamo più sensibili alle temperature più fresche.

6. Lividi

Con il progredire della LMA, il midollo osseo può produrre meno piastrine nel sangue. Si ha la trombocitopenia.

Le piastrine nel sangue sono responsabili della coagulazione del sangue. Senza di esse, potremmo notare segni di sanguinamento, come:

– lividi

– macchie rosse o viola sulla pelle (petecchie)

– tagli e ferite che impiegano più tempo del normale per fermare l’emorragia

– gengive sanguinanti

– mestruazioni abbondanti (menorragia)

– epistassi frequenti

– sangue nelle urine o nelle feci

7. Infezioni

Le infezioni frequenti o ricorrenti sono altri segni di progressione della LMA.

Man mano che questo tumore progredisce, si sviluppano globuli bianchi anormali che possono portare a un numero inferiore di globuli bianchi sani che combattono le infezioni noti come neutrofili, una condizione chiamata leucopenia.

Un numero ridotto di neutrofili che combattono le infezioni (neutropenia) può anche portare a infezioni causate dalla LMA in progressione.

8. Mancanza di respiro

La mancanza di respiro può essere sperimentata in diverse fasi della LMA. Nelle fasi iniziali, la mancanza di respiro può essere causata dall’anemia.

Man mano che il cancro progredisce, può causare un coagulo di sangue nel polmone chiamato embolia polmonare. Questa grave complicanza può anche causare mancanza di respiro e altri sintomi, come:

– ansia

– dolore al petto, al collo, alle spalle, alle braccia e alla mascella

– battito cardiaco irregolare

– battito cardiaco accelerato

– sentirsi irrequieti

– sputare sangue

– svenimento

– polso debole

9. Leucostasi

Con il progredire della LMA, le cellule leucemiche possono diffondersi e replicarsi in numero, peggiorando i casi di anemia.

Ciò può portare a una condizione chiamata leucostasi che può causare sintomi simili a un ictus, come ad esempio:

– sonnolenza

– forte mal di testa

– intorpidimento del viso

– confusione

– disturbi visivi

– difficoltà respiratorie

– debolezza su un lato del corpo

La leucostasi è un’emergenza medica.

10. Gonfiore addominale

Sebbene non sia così comune, il gonfiore nell’area addominale può indicare che le cellule leucemiche si sono diffuse e si sono accumulate nella milza e nel fegato.

In alcuni casi, questo gonfiore può passare inosservato fino a quando non viene rilevato da un medico durante un esame fisico. Ecco perché è importante consultare un medico il prima possibile se notiamo un gonfiore anomalo che non è il risultato di alcun cambiamento nella dieta o nello stile di vita.

11. Sanguinamento gengivale

Le gengive sanguinanti possono essere un segno di trombocitopenia da LMA.

Gli stadi gravi della LMA possono causare la diffusione del cancro alle gengive. Questo può portare ad altri sintomi, come dolore e gonfiore.

12. Eruzioni cutanee

Se notiamo eruzioni cutanee o noduli sulla pelle insieme ad altri sintomi della LMA, ciò potrebbe indicare che la LMA si sia diffusa.

Nelle fasi successive, la LMA a volte può diffondersi sulla pelle, causando cellule simili a tumori chiamate sarcomi.

Le eruzioni cutanee si osservano in circa il 10% dei casi di LMA.

13. Dolore articolare

Le cellule leucemiche possono anche diffondersi alle articolazioni e alle ossa.

Man mano che si accumulano in queste aree, potremmo provare dolore alle articolazioni e alle ossa. In questi casi, questo sintomo si verifica in genere nelle fasi successive della LMA.

14. Mal di testa

Ci sono molte cause di mal di testa oltre alla LMA. Nei casi di LMA, frequenti mal di testa possono essere un segno precoce o lieve causato dall’anemia.

Sebbene meno comuni nei casi di LMA, il mal di testa può anche essere un segno che il cancro si sia diffuso al cervello. In questi casi, potrebbero verificarsi altri sintomi, ome debolezza e convulsioni.

15. Linfonodi ingrossati

A volte, la LMA può diffondersi ai linfonodi e farli ingrossare. Potremmo sentire piccoli noduli delle dimensioni di un fagiolo sotto la pelle nel collo, nelle ascelle o nella zona inguinale.

Questo grave sintomo è raro con la LMA. Ma i linfonodi ingrossati possono essere segni di altri sottotipi di leucemia.