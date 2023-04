Il bollettino medico

“Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare“. Così una nota diffusa dall’ospedale San Raffaele di Milano a firma dei professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

“L’evento infettivo – prosegue la nota – si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”.

Cos’è la leucemia mielomonocitica cronica?

La leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) è un tipo di cancro del sangue che colpisce i globuli bianchi, in particolare i monociti e i granulociti. Questi globuli bianchi anormali si accumulano nel midollo osseo e possono diffondersi in altre parti del corpo, come il sangue e gli organi.

La LMMC è un tipo di leucemia rara e rappresenta circa il 1-2% di tutti i casi di leucemia. Si verifica principalmente negli adulti di età superiore ai 50 anni e colpisce più spesso gli uomini rispetto alle donne.

I sintomi della LMMC possono includere stanchezza, debolezza, febbre, sudorazione notturna, perdita di peso, ingrossamento della milza o del fegato e facilità di sanguinamento o di formazione di lividi.

La LMMC può essere diagnosticata attraverso esami del sangue e della midollo osseo. Il trattamento per la LMMC dipende dallo stadio della malattia e dalla salute generale del paziente. Può includere chemioterapia, radioterapia, trapianto di cellule staminali e terapie biologiche.

Come per molte forme di cancro, la diagnosi precoce può migliorare significativamente le possibilità di successo del trattamento. Per questo motivo, è importante prestare attenzione ai sintomi e sottoporsi regolarmente a controlli medici.

Quali sono i fattori di rischio per la LMMC?

Non si conoscono le cause esatte della leucemia mielomonocitica cronica (LMMC), tuttavia, ci sono alcuni fattori di rischio che possono aumentare la probabilità di sviluppare questa malattia. Alcuni dei fattori di rischio noti includono: