È successo in provincia di Arezzo

Tragedia a Levane, frazione del Comune di Bucine, in provincia di Arezzo, in Toscana.

Un uomo di 38 anni, originario del Bangladesh, ha ucciso la propria figlia di 4 anni con un coltellata nella casa in cui viveva con la famiglia, in via Togliatti.

Stando a quanto si è appreso, il padre ha poi provato a togliersi la vita, gettandosi in un pozzo ma è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e condotto all’ospedale della Gruccia in Valdarno, in codice giallo.

In casa c’era anche il fratellino 12enne della vittima, a sua volta ferito ma lievemente dal padre, portato in ospedale per gli accertamenti del caso, anche lui in codice giallo.

Sul luogo del dramma sono intervenuti il personale del 118, i Carabinieri e i già citati Vigili del Fuoco, in seguito ad una telefonata con richiesta di aiuto.

Da chiarire il motivo che ha scatenato la furia omicida dell’uomo, un operaio. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il Pm di turno della procura aretina Laura Taddei.

Diversamente da quanto indicato all’inizio, pare che nell’abitazione dov’è avvenuta l’aggressione non fosse presente la mamma dei due bambini.