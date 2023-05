A settembre

Torna Miss Italia in diretta su Rai 1. Pare che le trattative siano a buon punto conla tv di stato dopo qualche anno di silenzio. La finale è prevista per l’8 settembre prossimo con la probabile conduzione di Salvo Sottile. Già l’anno scorso ci fu un tentativo di trasmettere la trasmissione all’interno del programma “I Fatti Vostri”, poi non se ne fece più nulla.

L’interesse ritrovato

Adesso l’interesse è tornato soprattutto da parte di tv, giornali e siti che si erano dimenticati di questo concorso sul quale avevano gettato molto veleno tanto da decidere di non parlarne più. Adesso, come al solito, spuntano tutti quando le cose sembrano andare per il verso migliore e c’è da acquistare visibilità. Il concorso di Miss Italia, giunto quest’anno all’84^ edizione, inizia in Sicilia, come al solito sotto la guida di Salvo Consiglio, con due selezioni regionali.

Come funziona il concorso

Per le prime due classificate di tutte le selezioni è pure prevista una borsa di studio istituita dall’Accademia degli Studi Turistici e Manageriali di Palermo per offrire un cammino professionale che prevede la partecipazione a un “Professional Master Training” post diploma-laurea in programma in quasi 500 imprese turistiche alberghiere del territorio nazionale. Primo appuntamento sabato 3 giugno alle 21 al San Paolo Palace Hotel di Palermo. Poi domenica 18 giugno alla stessa ora al Museo del Costume e della Moda Siciliana di Mirto in provincia di Messina.

