viaggio nella storia della città aretusea

Domani, in prima serata su Raiuno, Alberto Angela dedicherà a Siracusa una tappa della seconda puntata della nuova edizione di “Meraviglie, la penisola dei tesori”, viaggio nella storia del nostro Paese tra opere, bellezze

naturali e artistiche.

Il viaggio tra i tesori di Siracusa

Il viaggio a Siracusa di Alberto Angela toccherà l’area monumentale del parco archeologico della Neapolis e il museo Paolo Orsi; e poi Ortigia, l’isola su cui sbarcarono i greci fondatori della città nel 734 a.C; il Duomo, autentico manifesto della sua stratificazione culturale; e poi il mito di Aretusa.

Ficarra e Picone testimonial

Ospiti d’eccezione per raccontare i propri ricordi in queste terre saranno Ficarra e Picone. “Meraviglie, la penisola dei tesori” è un programma ideato e condotto da Alberto Angela per la regia di Gabriele Cipollitti e la fotografia di Vincenzo Calò.

I due comici palermitani su Netflix

Dal 1° gennaio 2022 su Netflix, e dal 27 gennaio nel resto del mondo, c’è Incastrati, la prima serie scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone. La serie è disponibile da tre giorni ma è già in testa alla classifica delle serie più viste sulla piattaforma di streaming. Un successo senza precedenti anche se c’era da aspettarselo visti i successi precedenti del duo palermitano, campione d’incasso al cinema.

L’attesa dunque è finita e la serie Incastrati sta facendo registrare numeri record e apprezzamenti. Sulle pagine social di Ficarra e Picone, infatti, piovono commenti positivi e ora tutti chiedono quando sarà prodotta la seconda serie

Film commition

“Ancora una volta, e grazie alla nostra Film Commission, Siracusa ed il suo prezioso patrimonio materiale e immateriale, avranno un’enorme promozione e valorizzazione attraverso un programma che rappresenta il top della divulgazione nazionale in Italia” spiegano il sindaco Francesco Italia e l’assessore alla Cultura Fabio Granata.

“Gli spettatori avranno così modo di visitare i tanti “luoghi dell’anima”, amati dai viaggiatori moderni ed antichi” concludono il sindaco Francesco Italia e l’assessore alla Cultura Fabio Granata.