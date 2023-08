La madre ha litigato con l'hostess

Un tranquillo volo da Olbia a Roma si è trasformato in un caos inaspettato quando due bambini di 2 e 4 anni hanno scatenato un litigio tra la loro madre e l’equipaggio di volo. La situazione è diventata così tesa che l’aereo, appena decollato, è stato costretto a fare dietrofront e a tornare in Sardegna.

Una Situazione Inattesa

Quello che doveva essere un volo Olbia-Roma ordinario è diventato oggetto di notizia a causa di uno scontro insolito. Un aereo della compagnia Volotea, appena decollato dall’aeroporto di Olbia con destinazione Roma Fiumicino, è stato costretto a fare ritorno a causa di due bambini vivaci a bordo.

Dettagli Dell’Incidente

La vicenda, come riportato da La Nuova Sardegna, si è verificata nel pomeriggio di lunedì. Una turista sudamericana, insieme ai suoi due bambini di 2 e 4 anni, aveva trascorso una vacanza in Gallura e stava tornando a casa. Nonostante l’aereo fosse inizialmente programmato per decollare intorno alle 17, un ritardo di due ore aveva già messo a dura prova la pazienza dei passeggeri.

Turbolenza a Bordo

Appena il volo è decollato, si sono verificati i primi problemi. I due bambini erano visibilmente agitati e si rifiutavano di sedersi e allacciarsi le cinture di sicurezza. Un’hostess ha tentato di avvicinarsi alla madre per spiegarle l’importanza del rispetto delle regole di sicurezza durante il volo. Tuttavia, questa interazione apparentemente normale è sfociata in una discussione animata.

Il Confronto Si Intensifica

Secondo quanto riferito, la situazione ha continuato a degenerare. La madre avrebbe persino lanciato il proprio telefono contro l’assistente di volo. Sebbene ci siano versioni contrastanti sulle circostanze esatte, il risultato è stato chiaro: il comandante dell’aereo ha ricevuto notizia dell’incidente e ha deciso di far tornare l’aereo in aeroporto a Olbia.

Intervento delle Autorità

Dopo circa venti minuti di volo, l’aereo è tornato a Olbia. Gli agenti della polizia di frontiera sono intervenuti per risolvere la situazione. La turista sudamericana è stata intercettata dalle autorità che stanno attualmente indagando sull’accaduto. La madre dei bambini, nonostante respinga tutte le accuse, potrebbe essere soggetta a sanzioni legali a seguito di questo episodio.