Littizzetto sotto attacco hater

Il 29 dicembre scorso Luciana Littizzetto su Instagram ha preoccupato i suoi fan con una foto scattata su un letto d’ospedale e la frase: «E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso».

In poche parole, la spalla di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, si è procurata la frattura della rotula e del polso, cadendo rovinosamente in strada o meglio «volando» come ha riportato lei stessa.

Poi, si sono susseguite, sempre sul profilo social della Littizzetto, altre foto per raccontare l’intervento (riuscito) a cui si è dovuta sottoporre, compresa una con il chirurgo Enrico Buttafarro, l’ortopedico che l’ha operata.

Ebbene, anzi ‘emmale‘, la Littizzetto è stata bersagliata dai soliti hater con commenti assurdi come «radical chic», «ben ti sta brutta c***», «magari rimaneva in convalescenza a vita», «sta simpaticona», «sta cosa volgare», «peccato non ci si possa fare i selfie con i morti». Messaggi d’odio a cui, comunque, la comica piemontese ha preferito non rispondere.

Poi, a proposito dello scatto con il medico, taluni hanno palesato un’invidia senza senso: «Vedi che significa essere famosi, i medici si fermano accanto al paziente e si fanno fotografare».

Sì, perché alcuni ‘leoni da tastiera’ dovrebbero comprendere che un post su un profilo Instagram di un VIP, quindi con parecchi follower, rappresenta una cassa di risonanza significativa anche per un professionista della medicina. Che male c’è rimarcare la bravura di un medico? Anzi, è un modo per farlo conoscere ai più così da ricevere analoghe cure e attenzioni…