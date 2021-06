È successo a Livorno

Non ce l’ha fatta la 46enne che, lo scorso 17 giugno, è stata colpita dal crollo di un cornicione di un palazzo, nel centro di Livorno.

La donna, proprietaria di un bar, era stata raggiunta alla testa da un capitello caduto da un palazzo mentre stava passeggiando, dopo aver fatto la spesa, all’incrocio fra via Buontalenti e piazza della Repubblica, non lontanissimo dalla centralissima via Grande.

Ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Livorno, dove non aveva più ripreso conoscenza, la donna è deceduta ieri, mercoledì 23 giugno, in seguito al trauma cranico provocato dal capitello. Era stata anche sottoposta a un intervento chirurgico ma le lesioni erano troppo gravi per essere trattate.

La donna, Shu Baojiao, stava uscendo da un negozio cinese, quando un cornicione dal peso di 10 chilogrammi l’ha colpita in testa, caduto da un’altezza di 7 – 8 metri.

La donna era molto conosciuta nel quartiere Sorgenti della città toscana perché titolare di un bar caffetteria.