Arrestata una donna

A Londra un’auto si è schiantata contro una scuola elementare nel quartiere di Wimbledon: morta una bambina. Feriti due adulti e altri sei bambini, alcuni dei quali verserebbero in gravi condizioni. Arrestata la donna sulla quarantina alla guida.

Cosa sappiamo

Una bambina è morta dopo che stamattina un fuoristrada è piombato su una scuola elementare di Wimbledon, nel sud-ovest di Londra, la Study Preparatory School. Ne ha dato notizia la polizia.La conducente del Land Rover, una 40enne, è finita in manette. Secondo Sky News, alcuni dei feriti versano in gravi condizioni. Lo schianto è avvenuto nell’ultimo giorno di scuola per le piccole alunne che frequentano l’istituto privato femminile fondato nel 1893.

“Possiamo confermare che purtroppo una bambina è morto a seguito di un incidente in cui un’auto si è scontrata contro l’edificio di una scuola”, ha riferito la polizia metropolitana di Londra. “Si tratta di una notizia tragica e i nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici della ragazza e a tutti coloro che sono stati colpiti oggi”, ha commentato Clair Kelland, comandante della polizia locale per il sudovest della capitale britannica. “Rimaniamo sul posto e stiamo continuando le nostre indagini sulle circostanze dell’incidente”, ha aggiunto.

L’incidente è avvenuto a poco più di un chilometro e mezzo dall’All England lawn tennis and croquet club dove si sta svolgendo il torneo tennistico di Wimbledon.