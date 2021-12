È successo negli Stati Uniti d'America

Il dipartimento di polizia di Los Angeles, California, USA, ha diffuso ieri, lunedì 27 dicembre, un video in cui si mostra quanto accaduto in un negozio d’abbigliamento: un agente ha ucciso per sbaglio una 14enne.

Il video di sorveglianza mostra un giovane di 24 anni, Daniel Elena-Lopez, che entra nel negozio di Hollywood con la sua bici, indossando una canotta e un paio di pantaloncini, dopodiché prende la scala di mobile con il mezzo.

Pochi istanti dopo, il 24enne torna alle scale mobili con una giacca multicolore e un paio di pantoloni lunghi prima di aggredire alcuni clienti di sesso femminile. Altri video, poi, mostrano una donna sul pavimento coperta sdi sangue mentre gli agenti giungono sul posto e tentano di fermare il 24enne.

Si sentono tre colpi di proiettile sparati da un agente verso il giovane che poi crolla a terra. Ma la 14enne Valentina Orellana – Peralta, che si trovava in camerino con la madre, è stata raggiunta sul petto da un colpo di pistola ed è morta.

La Polizia di Los Angeles ha anche rilasciato gli audio delle chiamate al 911. Una telefonata proviene da un impiegato del negozio che all’operatore dice che c’è “un cliente ostile nel mio negozio che attacca gli altri” e “rompe le cose”. Mentre è al telefono, urla alle persone di abbandonare il locale, spiegando all’operatore che l’aggressore stava usando la catena della bicicletta per attaccare i clienti.

Il capitano della polizia Stacy Spell ha spiegato che le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti. Il sospettato è stato ucciso sul posto e, vicino al suo corpo, è stato ritrovato un lucchetto con un cavo d’acciaio o di metallo. Nessun arma da fuoco è stata recuperata. L’ufficiale che ha sparato i colpi mortali è in “congedo amministrativo retribuito, secondo i protocolli del dipartimento per le sparatorie, per almeno due settimane”.

I genitori della 14enne, tramite il loro avvocato, pretendono chiarezza.