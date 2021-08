È successo in provincia di Lucca

Dramma a Pietrasanta, in provincia di Lucca. Un uomo di 44 anni è morto nella tarda mattinata di oggi, domenica 15 agosto, in seguito a uno shock anafilattico causato da una puntura di insetto.

Sul posto è intervenuta un’automedica e un’ambulanza ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Non è chiaro quale insetto abbiano puntato il 44enne.

Appena mercoledì scorso, 11 agosto, a Camaiore, sempre in Toscana, un escursionista, mentre si stava arrampicando insieme ad altre persone, è stato punto da un insetto e ha accusato un malore subito dopo.

I suoi compagni hanno lanciato l’allarme e c’è stato l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3 che ha portato l’uomo in ospedale, salvandogli la vita.