Lucca Summer Festival è pronto a riaprire i battenti a Settembre

LUCCA — Il protocollo di sicurezza sanitaria anti Covid-19 c’è, il modello anche e prevede un numero ridotto di spettatori rispetto alle edizioni pre pandemia. Le date sono da definire ma se ne prevedono una decina. E’ in rampa di lancio il Lucca Summer Festival, rimandato a settembre per tornare più attrattivo che mai.

“Già da mesi lavoriamo a un protocollo per aprire sotto le Mura a 6mila spettatori, ovvero il 10% di concerti come quello che abbiamo ospitato dei Rolling Stones con 60mila persone”, afferma il promoter Mimmo D’Alessandro, della D’Alessandro e Galli, in una dichiarazione riportata dall’Ansa. “Insieme a Ferdinando Salzano di F&P stiamo lavorando per spostare il Summer Festival da luglio a settembre, invitando i big italiani da Claudio Baglioni a Francesco De Gregori, da Zucchero ad Antonello Venditti. 8-10 date a meta’ settembre”.