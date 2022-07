Emergenza in Florida (USA)

Migliaia di lumache di terra africane, note per le loro grandi dimensioni, stanno minacciando di distruggere molte piante e alberi e di trasmettere un tipo raro di meningite agli esseri umani. Succede in Florida, negli Stati Uniti d’America.

Questa lumaca, originaria dell’Africa orientale, è una delle più dannose al mondo: mangia almeno 500 diversi tipi di piante, le cortecce degli alberi e persino le pitture e gli stucchi delle case, come si legge sul sito web del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

Questo gasteropode, il cui guscio può raggiungere le dimensioni di un pugno umano, è spesso portatore di un parassita, noto come nematode del topo, che può trasmettere un tipo di meningite i cui sintomi comprendono dolori muscolari, mal di testa, torcicollo, febbre e vomito.

Oltre mille lumache gitanti sono state raccolte a Tampa, nella contea di Pasco. E tutte quelle analizzate fino a giovedì scorso non erano, comunque, portatrici del parassita polmonare.

L’infestazione è stata rilevata, per la prima volta, il 23 giugno scorso. Si raccomanda alla gente di non toccare né ingerire queste lumache così da prevenire le infezioni: “Non vanno mangiate. Non è una lumaca da condire con burro, olio e aglio. E non va toccata”, ha spiegato il commissario del Dipartimento dell’agricoltura della Florida Nikki Fried.

Lo Stato della Florida ha messo sotto sorveglianza un’area della contea intorno a New Port Richey, sobborgo di Tampa, e si occuperà di tutte le proprietà all’interno della zona fino all’eliminazione delle lumache.