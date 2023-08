Aveva 86 anni

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Carlo Mazzone, figura iconica e indimenticabile allenatore, noto anche come Sor Carletto o Sor Magara. Questo maestro del calcio ci ha lasciati all’età di 86 anni, lasciando un vuoto nel cuore di tutti gli appassionati.

Una Vita Dedicata al Calcio

Carlo Mazzone rimarrà per sempre nel pantheon dei grandi allenatori del calcio italiano. Detentore di record di panchine in Serie A, con 792 panchine ufficiali (797 considerando i cinque spareggi), ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del nostro calcio. La sua passione per il gioco e la sua dedizione hanno ispirato intere generazioni.

Omaggi e Riconoscimenti

Nel 2019, è stato un momento di grande orgoglio per Mazzone. La nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno è stata intitolata in suo onore, una dimostrazione tangibile dell’impatto che ha avuto su questa città. Lo stesso anno è stato accolto nella Hall of Fame del calcio italiano, una dimostrazione del rispetto e dell’ammirazione che la comunità calcistica aveva per lui.

L’Amore per la Capitale

La sua eredità è particolarmente sentita a Roma, una città che ha amato e che ha amato lui. Mazzone è stato l’allenatore della squadra giallorossa dal 1993 al 1996. Durante quei tre anni, ha contribuito a modellare il destino della squadra. Sotto la sua guida, la Roma ha raggiunto il settimo posto e due quinti posti.

Il Legame Speciale con Francesco Totti

Una delle pietre miliari del suo mandato alla Roma è stato l’inserimento di Francesco Totti nella prima squadra. Mazzone ha visto il potenziale unico di Totti e gli ha dato l’opportunità di emergere come uno dei talenti più brillanti del calcio italiano. Il rapporto tra i due è cresciuto nel corso degli anni, diventando un legame speciale tra maestro e allievo.

Proprio Totti, in occasione dell’uscita del docufilm ‘Come un padre’, aveva detto: “Ti sarò per sempre grato perché mi hai fatto crescere come calciatore e come uomo. Sei sempre nel mio cuore, sai quanto ti voglio bene”.